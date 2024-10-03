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В Астане начался Республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней

В Астане начался форум депутатов всех уровней, Аманат, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 11:17 Фото: Берик Уали
В Астане 3 октября 2024 года проходит II Республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней, организованный по инициативе партии Amanat, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель партии Ерлан Кошанов отметил, что на этом форуме впервые встретились представители шести политических партий страны, депутаты маслихатов всех уровней и депутаты, избранные от одномандатных округов.

"Здесь также находятся все депутаты Парламента и члены правительства. В форуме участвует глава государства Касым-Жомарт Токаев. Это большая честь для всех нас. Сегодняшний форум, организованный партией Amanat, можно назвать новым форматом общения между центром и регионами, между всеми ветвями власти. Ведь среди нас есть представители народа из разных стран, сел и регионов. Я считаю, что это яркое проявление участия всего общества в принятии важных государственных решений", – дополнил Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул, что в последние годы в стране были предприняты координатные реформы.

"В результате конституционных изменений наладилась слаженная работа политических институтов. Эти реформы открыли путь к решению насущных проблем и принятию решений. Полностью изменилась деятельность и содержание законодательного органа. В настоящее время любой вопрос повестки дня открыто обсуждается в стенах парламента. Наиболее острые вопросы, волнующие граждан, решаются на законодательном уровне. Например, приняты законы, которые ограничивают кредитную задолженность населения, насилие над женщинами и детьми, игромания, наркомания и вейпы. Касым-Жомарт Кемелевич, все это является практическим проявлением того принципа законности и правопорядка", – обратился спикер.

Он дополнил, что выполняются требования людей, жаждущих справедливости.

"Общество по настоящему ощущает положительные изменения. В той связи по вашей инициативе был принят ряд важных законов. В результате возвращаются незаконно выведенные за границу средства. Кроме того, изменилось отношение к настоящим труженикам. Простой пример: снижен пенсионный возраст для работников вредных производств. Это коснулось сотни тысяч рабочих, занятых на опасных работах в шахтах, карьерах и металлургических цехах. "Год рабочих профессий" начался с таких благородных дел. В целом новый вид законодательной работы стал важным этапом в развитии казахстанского парламентаризма", – сказал Ерлан Кошанов.

29 июня 2024 года состоялся первый Республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней от партии Amanat. В его работе приняли участие порядка 3 тыс. человек, из которых 2,5 тыс. – депутаты-аманатовцы местных представительных органов, или почти 77% всех депутатов-маслихатов страны.

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