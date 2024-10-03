С чего начал свое выступление Токаев на форуме депутатов маслихатов всех уровней

Президент Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2024 года начал свое выступление на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней с поздравления, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил депутатов всех уровней с открытием республиканского форума.

"Безусловно, сегодняшнее мероприятие имеет особое значение. Будучи депутатами, вы открыто говорите о насущных проблемах общества, отражаете позицию граждан и напрямую доводите ее до исполнительной власти. По сути, депутаты – это голос народа. Только что в выступлениях были подняты крайне важные проблемы. Так, известный эксперт Асет Махамбетов рассказал о важности атомной энергетики. Дельные предложения по развитию моногородов высказал Сырымбек Сарсембаев. Считаю, что внимания также заслуживает инициатива Рината Заитова, касающаяся поддержки национального искусства. Актуальные предложения также высказали депутаты Юлия Кучинская и Евгений Буслаев". Касым-Жомарт Токаев

Маслихаты, как подчеркнул президент, это очень важная ветвь государственной власти.

"На постоянном контроле депутатов должны быть все чаяния и нужды жителей регионов. Ваш долг – защита интересов избирателей, оказавших вам доверие. Маслихаты играют особую роль в жизни страны". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано свыше 3300 депутатов маслихатов, "около 70% из которых присутствуют в этом зале".

"Рассчитываю, что сегодня мы обсудим самые важные вопросы, в том числе касающиеся деятельности маслихатов. Как вы знаете, в последние годы мы провели комплексную модернизацию всех сфер жизни общества. Особое место в процессе преобразований занимают политические реформы. По итогам референдума в 2022 году были внесены важные поправки в Конституцию. Значительно усилена роль Парламента. О текущей деятельности законодательного органа нам подробно рассказал Ерлан Жаканович Кошанов. Приняты конкретные меры по совершенствованию деятельности всех ветвей власти, в том числе местных представительных органов. В частности, теперь выборы в областные маслихаты проводятся по смешанной системе, а районные депутаты избираются только по мажоритарной системе. Убежден, что этот шаг придал импульс продвижению нашей страны по пути демократизации". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что одним из результатов масштабных преобразований стало усиление политической конкуренции.

"Недавние выборы, которые уже прошли по новым правилам, дали возможность обновить маслихаты. В депутатский корпус вошли представители шести политических партий. В настоящее время только десятую часть членов маслихатов составляют депутаты, избранные по партийным спискам. Остальные были избраны по одномандатным округам. Депутатами были избраны 434 самовыдвиженца". Касым-Жомарт Токаев

Следует признать, как подчеркнул глава государства, "что прежде политические партии не уделяли должного внимания работе с разными слоями общества".

"Ситуация изменилась только после внесения соответствующих требований в Закон. Например, в партийном списке была установлена специальная квота для молодежи. Это предоставило возможность привлечь молодых граждан к участию в общественно-политических процессах. Ранее доля молодежи в маслихатах составляла менее 2%. Благодаря законодательным изменениям этот показатель увеличился в несколько раз. В этом зале присутствует немало молодых депутатов, которые с высоких трибун говорят о насущных проблемах, волнующих казахстанскую молодежь". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что выросло и число женщин в органах представительной власти.

"Надо сказать, что предложения женщин, особенно касающиеся защиты их прав, получают всестороннюю поддержку государства. Несомненно, все это можно назвать конкретным результатом реформ. Важно, что преобразования также привели к активизации партий в регионах. Усилилась их работа в областных и районных центрах, граждане получили возможность участвовать в политическом процессе. Кроме того, на всех площадках идут открытые дискуссии по различным вопросам. Другими словами, появился плюрализм мнений. Население стало более активно участвовать в решении проблем на местах. Безусловно, это в полной мере отвечает принципам "Слышащего государства". Реализация политических реформ позволила расширить полномочия маслихатов". Касым-Жомарт Токаев

Теперь, как отметил президент, депутатам предоставлена возможность избирать акимов областей и городов республиканского значения на альтернативной основе.

"Наряду с этим им были делегированы и другие права, позволяющие оказывать влияние на исполнительную власть. Поэтому теперь маслихаты несут такую же ответственность за обеспечение социального благополучия региона, как и акиматы. Конечно, прежде всего депутаты должны исполнять функции представительной власти на должном уровне и в соответствии с чаяниями народа. В этой связи хотел бы остановиться на следующих задачах". Касым-Жомарт Токаев

Ранее о том, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в форуме депутатов маслихатов всех уровней, который состоится по инициативе партии Amanat, рассказал его советник – пресс-секретарь Берик Уали.