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Казахмыс получил награду за стратегический альянс в благотворительности

За стратегический альянс в благотворительности, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 16:27 Фото: PR Департамент ТОО "Корпорация Казахмыс"
Группа компаний "Казахмыс" удостоена престижной премии "Қазақстан халқынан" в номинации "За стратегический альянс в благотворительности".

Награда была вручена за активное взаимодействие с Фондом "Қазақстан Халқына" в ликвидации последствий ЧС и поддержку социальных программ, таких как "Денсаулық жолы" и строительство жилых домов для пострадавших от паводков.

Кроме того, Казахмыс активно поддерживает проект по строительству модульных спортивных залов. В 2024 году планируется построить четыре таких зала в области Улытау и Жамбылской области. В 2025 году этот проект будет расширен на Карагандинскую область.

В период паводков Группа компаний "Казахмыс" подписали меморандум с акиматом Северо-Казахстанской области и фондом "Қазақстан халқына" о строительстве 100 жилых домов для пострадавших в Петропавловске.

"Казахмыс" является одним из крупнейших доноров фонда "Қазақстан халқына". С 2022 года Группа Казахмыс выделила 25 миллиардов тенге на поддержку социальных проектов в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Корпорация "Казахмыс" намерена продолжать сотрудничество с фондом "Қазақстан халқына", поддерживая реализацию социальных проектов, направленных на развитие регионов Казахстана и улучшение качества жизни населения. Взаимодействие с фондом позволяет масштабировать благотворительные инициативы и добиваться устойчивых результатов.

Награда, полученная корпорацией на конференции, стала признанием значительного вклада Казахмыса в развитие благотворительности и успешного партнерства с фондом.

Вместе с тем, директор по устойчивому развитию ТОО "Корпорация Казахмыс" Сакен Шаяхметов предложил меры по совершенствованию сотрудничества и развития благотворительности в Казахстане.

Первое – развитие партнерских благотворительных фондов. Это позволит Фонду "Қазақстан Халқына" выступить флагманом и улучшать систему отчетности и прозрачности в благотворительной сфере.

Второе – это скоординированность работы с местными исполнительными органами. Фонд может выступать координатором между бизнесом и акиматами, на примере взаимодействия акимата СКО, Фонда и Казахмыс.

Третье – законодательное регулирование и регламентация деятельности благотворительных фондов.

Все эти меры направлены на повышение доверия к существующим фондам.

Казахмыс получил награду за стратегический альянс в благотворительности, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 16:27

Фото: PR Департамент ТОО "Корпорация Казахмыс"

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