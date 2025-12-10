В "Казахмысе" наградили победителей трудовых соревнований 2025 года

В Астане состоялось торжественное награждение победителей трудовых соревнований среди работников Группы компаний "Казахмыс", передает корреспондент Zakon.kz.

Соревнования проводились среди всех производственных площадок и предприятий. И сегодня победители были отмечены за профессионализм, трудовую дисциплину и выдающиеся достижения и награждены памятными призами и денежными вознаграждениями.

Фото: Казахмыс

Как отметил заместитель председателя правления по производству Саят Бакиров, главным приоритетом "Казахмыса" всегда остаются люди.

"Мы завершаем насыщенный год. И то, что компания неизменно движется вперед, это результат вашей ежедневной работы, вашего профессионализма, труда, веры в общее дело. За этот год мы сделали многое: модернизировали производство на фабриках и рудниках, появились новые дробильные установки, современные прессы и системы очистки воздуха. Компания продолжает развивать инфраструктуру и социальные программы, впереди еще немало задач. Всего этого невозможно было бы достичь без нашего главного ресурса – людей. Каждый из вас – важная часть большого процесса, который определяет устойчивость компании и ее вклад в экономику страны", – подчеркнул Бакиров.

Победителей трудовых соревнований выбирали по трем направлениям: командные достижения, личные результаты сотрудников и безопасность труда.

По итогам конкурса лучшими предприятиями признаны "Жезказгансервис" (KMS), цех подготовки шихты, БМЗ (Kazakhmys Smelting), механосборочный цех (Maker), комплексная партия (Kazakhmys Barlau). А в категории "лучшее вспомогательное предприятие" победило строительно-монтажное управление JTKO. Лучшим рудником и лидером в области производственной безопасности стал рудник "Нурказган", лучшей обогатительной фабрикой признана Нурказганская обогатительная фабрика.

"Данная награда для меня – это в первую очередь мотивация работать и развиваться дальше. Работа у меня опасная и непростая, но я ее люблю. Я работаю здесь уже 37 лет. Большое спасибо руководству за то, что так оценило наш труд", – говорит машинист экскаватора Ерлан Амиртаев, который ежедневно занимается погрузкой руды.

Аналогичные эмоции испытал и электромонтер 5 разряда Нурхат Альжанов.