События

В "Казахмысе" наградили победителей трудовых соревнований 2025 года

Лучшие работники, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 10:38 Фото: Казахмыс
В Астане состоялось торжественное награждение победителей трудовых соревнований среди работников Группы компаний "Казахмыс", передает корреспондент Zakon.kz.

Соревнования проводились среди всех производственных площадок и предприятий. И сегодня победители были отмечены за профессионализм, трудовую дисциплину и выдающиеся достижения и награждены памятными призами и денежными вознаграждениями.

Фото: Казахмыс

Как отметил заместитель председателя правления по производству Саят Бакиров, главным приоритетом "Казахмыса" всегда остаются люди.

"Мы завершаем насыщенный год. И то, что компания неизменно движется вперед, это результат вашей ежедневной работы, вашего профессионализма, труда, веры в общее дело. За этот год мы сделали многое: модернизировали производство на фабриках и рудниках, появились новые дробильные установки, современные прессы и системы очистки воздуха. Компания продолжает развивать инфраструктуру и социальные программы, впереди еще немало задач. Всего этого невозможно было бы достичь без нашего главного ресурса – людей. Каждый из вас – важная часть большого процесса, который определяет устойчивость компании и ее вклад в экономику страны", – подчеркнул Бакиров.

Победителей трудовых соревнований выбирали по трем направлениям: командные достижения, личные результаты сотрудников и безопасность труда.

По итогам конкурса лучшими предприятиями признаны "Жезказгансервис" (KMS), цех подготовки шихты, БМЗ (Kazakhmys Smelting), механосборочный цех (Maker), комплексная партия (Kazakhmys Barlau). А в категории "лучшее вспомогательное предприятие" победило строительно-монтажное управление JTKO. Лучшим рудником и лидером в области производственной безопасности стал рудник "Нурказган", лучшей обогатительной фабрикой признана Нурказганская обогатительная фабрика.

"Данная награда для меня – это в первую очередь мотивация работать и развиваться дальше. Работа у меня опасная и непростая, но я ее люблю. Я работаю здесь уже 37 лет. Большое спасибо руководству за то, что так оценило наш труд", – говорит машинист экскаватора Ерлан Амиртаев, который ежедневно занимается погрузкой руды.

Аналогичные эмоции испытал и электромонтер 5 разряда Нурхат Альжанов.

Фото: Казахмыс

"Конечно, я очень рад. Спасибо, что оценили мою работу! Надеюсь, это станет примером для более молодых коллег. Уверен, мои близкие также порадуются за меня. Желаю, чтобы мои дети учились и тоже достигли больших успехов. Это станет для меня стимулом работать здесь и дальше на благо компании. Я работаю электриком с 16 лет и очень люблю свою профессию", – добавил он.

Стоит отметить, что компания не только поощряет наиболее отличившихся людей, но и системно инвестирует в модернизацию производства, внедряя новые технологии и автоматизацию, чтобы труд сотрудников был безопасным, эффективным и комфортным. Для работников создаются современные бытовые помещения, столовые и зоны отдыха. Отдельные категории семей обеспечиваются жильем, растут фонд оплаты труда и совокупный доход сотрудников, а также премии, бонусы и социальные гарантии.

Фото: Казахмыс

Особое внимание уделяется безопасности на производстве, расширяются программы медицинского страхования. На сегодняшний день ДМС охватывает более 141 тысячи сотрудников и членов их семей. Компания активно развивает спорт и культуру, строятся спортивные комплексы, академии, образовательные и культурные центры, создаются секции и площадки для детей и взрослых, поддерживаются профессиональные клубы и спортивные федерации. Все эти и другие инициативы направлены на благополучие, профессиональный рост и здоровье сотрудников и их родных

Фото: Казахмыс

Добавим, что праздник для сотрудников не ограничился только церемонией награждения. Для работников и членов их семей, прибывших в столицу из регионов, была организована насыщенная трехдневная программа. В планах компании проводить это мероприятие на ежегодной основе.

Азамат Сыздыкбаев
