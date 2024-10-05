Учителю, чей ученик получил приглашение из 42 стран, аким Туркестанской области подарил автомобиль

В преддверии празднования Дня учителя в Туркестане состоялось торжественное мероприятие "Тысяча благодарностей моему учителю!". Поздравить педагогов пришел аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к работникам системы образования, аким подчеркнул, что от их внимания и участия зависит будущее подрастающего поколения области. Он поблагодарил педагогов за благородный труд и пожелал гостям торжественного вечера больших профессиональных успехов.

"Уважаемые учителя! Разрешите выразить вам огромную благодарность за мудрость, терпение, верность профессии. Нашим детям повезло, что у нас очень много по-настоящему увлеченных своим делом педагогов. Вам доверено самое главное – наши дети. Благодаря вашему труду растет молодое поколение активных, творческих, небезразличных к судьбе своей страны ребят. Также я выражаю особую признательность ветеранам, которые внесли огромный вклад в воспитание и образование многих поколений нашего региона. Желаю всем вам здоровья, бодрости духа, благополучия вашим семьям и успехов во благо развития образования нашего региона и всей страны. С праздником!" – сказал Дархан Сатыбалды.

На мероприятии представители сферы образования были удостоены заслуженных наград – почетных грамот и благодарственных писем. Глава региона вручил награды 30 учителям, подготовившим победителей республиканских, областных олимпиад и спортивных соревнований, и вручил специальные подарки. Из них 10 учителей получили нагрудный знак "Ы. Алтынсарин", а 20 педагогов – Грамоты почета, а также денежные премии в размере 200 тысяч тенге.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кульминацией вечера стал сюрприз от акима области. Дархан Сатыбалды вручил ключи от автомобиля учителю географии "Туркестан Білім-инновация" лицея Аргыну Бастами, чей ученик Ислам Абдурахманов получил приглашение учиться на гранте от 42 университетов мира. Сейчас он учится в США на бизнес-администрировании.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, Нурилле Баймахановне, учителю биологии школы имени К. Мамытова Төлебииского района, матери шестерых детей, которая является победителем республиканских олимпиад и активным участником областных и республиканских конкурсов, подарили ноутбук.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Приятным подарком в этот праздничный день стали также концертные программы. Талантливые ребята представили номера с песнями и танцами.

В сфере образования региона работают более 85 тысяч педагогов. Отметим, что в организациях образования Туркестанской области обучается свыше 500 тысяч детей. Каждый седьмой ученик республики находится в Туркестанской области. В новом учебном году в 1 класс в регионе принято более 52 тысяч учащихся.