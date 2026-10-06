#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Общество

Болат Акчулаков поздравил педагогов Атырауской области с Днем учителя

аким Атырауской области Болат Акчулаков, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:39 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Торжественное мероприятие "Ұстаз – білімнің шамшырағы" посвященное Дню учителя прошло в Атырау. Аким области Болат Акчулаков поздравил педагогов и выразил благодарность за их труд, вклад в образование и воспитание подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz.

По словам акима, учитель – это не просто профессия, а великая миссия.

Будущее страны – в руках подрастающего поколения, а его становление происходит благодаря знаниям и воспитанию, которые вы даете своим ученикам. Безусловно, важно помнить, что добиться хороших результатов в этом направлении можно только при совместной работе школы, родителей и общества.Болат Акчулаков

Он напомнил, что в последние годы проводится масштабная работа по улучшению инфраструктуры организаций образования. Строятся новые школы "Келешек мектептері", отвечающие современным требованиям, ремонтируются действующие учебные заведения. Все это направлено на создание условий для получения учащимися качественного образования.

учители, педагоги, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:39

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В послании президента перед педагогами поставлены важные задачи, в том числе повышение квалификации в соответствии с новыми требованиями и освоение современных методик обучения. Считаю, что это – важные шаги, направленные на повышение казахстанской системы образования до мирового уровня и непосредственно влияющие на будущее подрастающего поколения. С праздником, дорогие учителя. Болат Акчулаков

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие сферы образования ряд педагогов удостоен государственных наград в соответствии с указом президента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
День учителя, Алматы
15:13, 05 октября 2024
Аким Алматы поздравил педагогов с Днем учителя
аким Алматы поздравил педагогов
17:40, 06 октября 2023
Ерболат Досаев поздравил педагогов Алматы с Днем учителя
поддержка педагогов в Алматы
14:39, 25 октября 2025
В Алматы открываются новые школы и расширяются программы поддержки педагогов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Екатерина Александрова на турнире в США
12:56, Сегодня
Трижды побеждавшая Рыбакину Александрова сенсационно обыграла Носкову в Пекине
Сезон для легенды не закончился
12:49, Сегодня
Елдос Сметов попал в заявку Казахстана на элитный турнир в ОАЭ после финала Азиады
&quot;За моей спиной&quot;: Макс Ферстаппен высказался об отношениях со своим отцом
12:42, Сегодня
"За моей спиной": Макс Ферстаппен высказался об отношениях со своим отцом
Мирра Андреева на корте
12:23, Сегодня
Мирра Андреева впервые в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: