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Чумазый помощник: малыш умилил соцсети

Чумазый помощник: малыш умилил соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 13:40 Фото: instagram.com/anama.kerek
Малыш, помогающий родным перетаскивать уголь, стал героем соцсети, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-паблике "Anama.kerek" появилось милое видео. На кадрах годовалый мальчик помогает родным перетаскивать уголь с улицы во двор. Небольшие куски "черного золота" он забрасывает в большое желтое ведро. В процессе ребенок сильно замарал не только свою одежду, но и лицо, а также руки.

Маленького помощника уже похвалили юзеры, отметив, что он настоящий батыр.

Мейрамкуль Ходжашова поразила соцсети своим вдохновляющим исполнением рэпа на английском языке. Ее видео стало вирусным и собрало более 5 миллионов просмотров в TikTok.

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