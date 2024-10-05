Чумазый помощник: малыш умилил соцсети

Малыш, помогающий родным перетаскивать уголь, стал героем соцсети, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-паблике "Anama.kerek" появилось милое видео. На кадрах годовалый мальчик помогает родным перетаскивать уголь с улицы во двор. Небольшие куски "черного золота" он забрасывает в большое желтое ведро. В процессе ребенок сильно замарал не только свою одежду, но и лицо, а также руки.

Маленького помощника уже похвалили юзеры, отметив, что он настоящий батыр.

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