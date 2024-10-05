Некоторых казахстанцев ожидает дождливое воскресенье: прогноз погоды на 6 октября

На большей части Казахстана 6 октября 2024 года под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

А вот на северо-западе, востоке, юге, юго-востоке и в центре республики в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов синоптики прогнозируют дожди. Жителям юга и юго-востока страны стоит готовиться к грозам.

"В горных районах юго-востока и юга возможны сильные дожди. На северо-западе, севере, юге, юго-востоке, востоке страны ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока страны прогнозируется туман", – сообщили в РГП "Казгидромет".

Высокая пожарная опасность сохраняется в Карагандинской, Абайской и на севере, северо-востоке Актюбинской областей, а также на востоке Улытауской области, на севере Западно-Казахстанской, на юго-востоке Жамбылской, на западе, юге Костанайской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юго-западе, юго-востоке Мангистауской области.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Улытауской, Западно-Казахстанской областях, а также на севере, в центре, в пустынных районах Туркестанской, на юго-западе Костанайской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Мангистауской областей, на юге Абайской области, на западе, севере, в центре Жетысуской области, на севере, западе Алматинской области.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Жителей мегаполиса ожидает повышение температуры воздуха и кратковременные дожди.