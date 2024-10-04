Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Теплая погода до +27°С ждет Алматы: прогноз на неделю

погода в Алматы осенью, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:14 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе будет достаточно жарко для осеннего периода. Однако в некоторые дни пройдут дожди, а ветер усилится.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, столбик термометра в дневные часы может достигнуть +27°С. В течение недели, с 5 по 11 октября 2024 года, возможны кратковременные осадки.

5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

6 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.

7 октября: облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.

10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

11 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С тепла.

Ранее синоптики рассказали, что на территории Казахстана в ближайшие три дня будет наблюдаться температура воздуха до +30°С.

Читайте также

открытие школы
Комфортная школа: в Атырауской области открылись первые две современные школы
учитель собрал более 100 медалей
Как молодому информатику из Семея удалось за пять лет получить 100 медалей
На пять лет запретили рубить деревья в природном резервате в Павлодарской области
На пять лет запретили рубить деревья в природном резервате "Ертіс орманы"
Оксана Житникова
Казгидромет Алматы 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: