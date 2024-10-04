Теплая погода до +27°С ждет Алматы: прогноз на неделю

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе будет достаточно жарко для осеннего периода. Однако в некоторые дни пройдут дожди, а ветер усилится.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, столбик термометра в дневные часы может достигнуть +27°С. В течение недели, с 5 по 11 октября 2024 года, возможны кратковременные осадки. 5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. 6 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С. 7 октября: облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С. 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С. 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С. 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. 11 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С тепла. Ранее синоптики рассказали, что на территории Казахстана в ближайшие три дня будет наблюдаться температура воздуха до +30°С. Читайте также Комфортная школа: в Атырауской области открылись первые две современные школы Как молодому информатику из Семея удалось за пять лет получить 100 медалей На пять лет запретили рубить деревья в природном резервате "Ертіс орманы"

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