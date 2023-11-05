Жительница Шарбакты Павлодарской области отметила юбилей на первых выборах акима района

Празднование своего 60-летия жительница села Шарбакты в Павлодарской области начала с посещения избирательного участка. Вместе с супругом, сыном и снохой она отдала голос за будущее района.

Ольга Дружинина живет в этом селе с 1979 года, работает в средней школе №1. Она уверена: район имеет большие перспективы для дальнейшего развития.

Фото: Pavlodarnews.kz/Константин Шелков

"Мы хотим видеть во главе нашего района достойного акима, который продолжит создавать условия для комфортной жизни сельчан, – призналась женщина. – Прежде всего это дороги, освещение, школы, Дома культуры, больницы, спортплощадки и игровые площадки для детей".

По мнению Ольги Дружининой, в таком селе будет оставаться молодежь.

Жители Щербактинского района приходят на избирательные участки семьями. Так сделала и ветеран педагогического труда, член районного общественного объединения "Нұр-ана әлемі" Куантай Шакаманова. С супругом Жумабеком-ага они прожили 42 года. Оба активно участвуют в жизни района.

Фото: Pavlodarnews.kz/Константин Шелков

"Выборы акимов района проходят впервые в стране. Мы с радостью в них участвуем. Очень многого ждем от выборов", – сказала Куантай Шакаманова.

По словам ветерана, Щербактинский район за последние годы значительно преобразился. Например, появились хорошие дороги между селами, а спортивные комплексы есть теперь не только в райцентре.

Напомним, в трех районах Павлодарской области глав райадминистрации выбирают впервые.

Такой курс предложил взять президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании казахстанцам. По его мнению, нужно последовательно расширять участие жителей страны в принятии решений на уровне местной исполнительной власти. Уже больше двух лет казахстанцы сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов.