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Необычные избиратели: в Астане супергерои приехали на референдум на электрокарах

В Астане супергерои приехали на референдум на электрокарах, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:39 Фото: Elorda.aqparat
Самые первые посетители избирательного участка № 274, расположенного в Казахском университете технологий и бизнеса, увидели необычную картину.

Их сопровождали герои из кинематографической вселенной Marvel: Капитан Америка, Капитан Марвел, Джокер, Дедпул и Тор.

Яркая процессия прошествовала в зал, где казахстанские персонажи Ханшайым и Арлан, точнее, актеры Диана Абуова и Ислам Ринатов, воспользовались своим гражданским правом и проголосовали.

На оригинальную идею молодых людей вдохновило обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что строительство АЭС в республике обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед, укрепит энергетический суверенитет и даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования. Это также будет способствовать формированию широкого класса инженеров и специалистов самых разных профилей. По словам главы государства, таково веление времени, и все плюсы этого решения в полной мере ощутят сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев.

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