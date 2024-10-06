Необычные избиратели: в Астане супергерои приехали на референдум на электрокарах

Самые первые посетители избирательного участка № 274, расположенного в Казахском университете технологий и бизнеса, увидели необычную картину.

Их сопровождали герои из кинематографической вселенной Marvel: Капитан Америка, Капитан Марвел, Джокер, Дедпул и Тор.



Яркая процессия прошествовала в зал, где казахстанские персонажи Ханшайым и Арлан, точнее, актеры Диана Абуова и Ислам Ринатов, воспользовались своим гражданским правом и проголосовали.



На оригинальную идею молодых людей вдохновило обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что строительство АЭС в республике обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед, укрепит энергетический суверенитет и даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования. Это также будет способствовать формированию широкого класса инженеров и специалистов самых разных профилей. По словам главы государства, таково веление времени, и все плюсы этого решения в полной мере ощутят сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев.