Аким ЗКО Нариман Турегалиев принял участие в референдуме
Фото: акимат ЗКО
Сегодня на территории республики проходит общенациональный референдум. Только в ЗКО работает около 500 участковых комиссий. Отметим, что это четвертый референдум в истории независимого Казахстана.
В последние годы в связи с возросшим спросом на потребление электроэнергии в стране рассматривается вопрос обеспечения населения бесперебойным источником энергии. Для этого народ задается вопросом: "Нужна ли стране атомная электростанция или нет?".
Фото: акимат ЗКО
В сегодняшнем референдуме принял участие и аким ЗКО Нариман Турегалиев.
Глава региона отметил, что в ЗКО ощущается дефицит электроэнергии.
Фото: акимат ЗКО
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