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Аким ЗКО Нариман Турегалиев принял участие в референдуме

Принял участие в референдуме и проголосовал, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:08 Фото: акимат ЗКО
Сегодня на территории республики проходит общенациональный референдум. Только в ЗКО работает около 500 участковых комиссий. Отметим, что это четвертый референдум в истории независимого Казахстана.

В последние годы в связи с возросшим спросом на потребление электроэнергии в стране рассматривается вопрос обеспечения населения бесперебойным источником энергии. Для этого народ задается вопросом: "Нужна ли стране атомная электростанция или нет?".

Принял участие в референдуме и проголосовал, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:08

Фото: акимат ЗКО

В сегодняшнем референдуме принял участие и аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Глава региона отметил, что в ЗКО ощущается дефицит электроэнергии.

Принял участие в референдуме и проголосовал, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:08

Фото: акимат ЗКО

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