Аким ЗКО Нариман Турегалиев принял участие в референдуме

Сегодня на территории республики проходит общенациональный референдум. Только в ЗКО работает около 500 участковых комиссий. Отметим, что это четвертый референдум в истории независимого Казахстана.

В последние годы в связи с возросшим спросом на потребление электроэнергии в стране рассматривается вопрос обеспечения населения бесперебойным источником энергии. Для этого народ задается вопросом: "Нужна ли стране атомная электростанция или нет?".

Фото: акимат ЗКО

В сегодняшнем референдуме принял участие и аким ЗКО Нариман Турегалиев.



Глава региона отметил, что в ЗКО ощущается дефицит электроэнергии.