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Общество

Можно ли казахстанцам не указывать национальность в удостоверении личности

Удостоверение личности гражданина РК, документы , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 17:39 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 декабря 2024 года, гражданин Казахстана обратился с интересным вопросом в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Казахстанец поинтересовался, может ли он при замене удостоверения личности не указывать свою национальность.

"Согласно правилам оказания услуг, по желанию услугополучателя, можно не указывать национальность в удостоверении личности", – ответили в госкорпорации в четверг.

Ранее в "Правительстве для граждан" разъяснили ситуацию со сменой фамилии ребенка после развода родителей. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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