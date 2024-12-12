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Общество

Плохие дороги в Алматинской области: "КазАвтоЖол" и "КАЖсервис" оштрафовали на 16 млн тенге

Ремонт трассы, ремонт дороги, асфальтобетонные работы, асфальтоукладчики, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 17:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинской области за плохие дороги оштрафовали ответственные компании, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 декабря рассказали в ДП региона.

"Так, решением суда Алматинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол" привлечен к административной ответственности за неисполнение ранее выданного предписания сотрудниками полиции Алматинской области. На организацию наложен штраф в размере 738 400 тенге", – говорится в сообщении.

С начала текущего года сотрудники ДП Алматинской области провели 1579 обследований дорог общего пользования. По итогам выявлены многочисленные недостатки содержания дорог, на устранение которых дорожно-эксплуатационным организациям направлено 1579 предписаний.

"В рамках контроля за выполнением требований законодательства к административной ответственности привлечено 321 должностное и юридическое лицо. Среди них Алматинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис", в отношении которых составлено 36 административных протоколов по статье 631 КоАП РК. Общая сумма наложенных штрафов составляет более 16 млн тенге", – отметили в полиции.

Кроме того, за неисполнение ранее выданных предписаний составлено 30 административных материалов.

Ранее сообщалось о том, что в Актюбинской области участок дороги, на ремонт которой выделили 600 млн тенге, пришел в негодность до завершения работ. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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