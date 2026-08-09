Пожар на нефтяном месторождении в Мангистау: стали известны подробности
По предварительным данным, огонь вспыхнул на цементировочном агрегате ЦА-320 во время очистки донных отложений резервуара РВС №2 объемом 2000 кубометров. На момент проведения работ резервуар был пустым, нефти в нем не было.
Пострадавших нет. Возгорание локализовали в 19:20, полностью ликвидировали в 20:00. Сейчас объект работает в штатном режиме, значительного материального ущерба предварительно не выявлено, сообщили в Департаменте экологии области.
Разлива нефти за пределы технологического оборудования и территории объекта не допущено. О происшествии сообщили в ДЧС Мангистауской области и Государственной инспекции труда.
Причину возгорания, возможный размер ущерба и правовую оценку происшествия установят после обследования объекта и проверки.
Ранее на фоне жары лесные пожары вспыхнули сразу в двух регионах Казахстана.