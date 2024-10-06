Астана голосует: большие очереди и высокая явка на избирательных участках
Фото: акимат города Астаны
С раннего утра на избирательных участках в Астане наблюдается высокая активность жителей столицы. Избиратели выстраиваются в очереди, чтобы выразить свою гражданскую позицию и проголосовать на референдуме, передает официальный сайт городского акимата.
На избирательных участках в столице горожане встают в очереди, чтобы проголосовать за или против строительства АЭС. Несмотря на выходной день, наплыв избирателей наблюдается практически на всех участках Астаны.
Фото: акимат города Астаны
На участках звучит музыка, люди идут голосовать целыми семьями. Сегодня на участках Астаны заметно большое количество молодежи, решившей выразить свою гражданскую позицию.
Фото: акимат города Астаны
К слову, в Астане работают 460 участков, 352 из них – открытые, 34 – закрытые, 74 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.
Фото: акимат города Астаны
Напомним, узнать о своем избирательном участке жители Астаны могут 4 способами онлайн:
- На официальном веб-сервисе: https://referendum.astana.kz/
- Через чат-бот в Telegram: https://t.me/referendum_astana_bot
- Через единый контакт-центр iKomek, по телефону 109.
- В мобильном приложении "Smart Astana" в разделе "New" – "Поиск участка референдума". Скачайте приложение на App Store или Google Play.
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