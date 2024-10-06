Астана голосует: большие очереди и высокая явка на избирательных участках

С раннего утра на избирательных участках в Астане наблюдается высокая активность жителей столицы. Избиратели выстраиваются в очереди, чтобы выразить свою гражданскую позицию и проголосовать на референдуме, передает официальный сайт городского акимата.

На избирательных участках в столице горожане встают в очереди, чтобы проголосовать за или против строительства АЭС. Несмотря на выходной день, наплыв избирателей наблюдается практически на всех участках Астаны.

Фото: акимат города Астаны



На участках звучит музыка, люди идут голосовать целыми семьями. Сегодня на участках Астаны заметно большое количество молодежи, решившей выразить свою гражданскую позицию.

Фото: акимат города Астаны

К слову, в Астане работают 460 участков, 352 из них – открытые, 34 – закрытые, 74 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.

Фото: акимат города Астаны

Напомним, узнать о своем избирательном участке жители Астаны могут 4 способами онлайн: