События

Горожане идут голосовать: на избирательных участках Алматы выстроились очереди

референдум в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 08:33 Фото: акимат Алматы
В Алматы в день голосования на республиканском референдуме наблюдается высокая активность жителей. Уже с утра на многих избирательных участках города выстроились очереди из желающих принять участие в голосовании.

По словам очевидцев, люди начали приходить на участки практически сразу после их открытия. На входе в школы, колледжи и другие здания, где расположены участки, образовались очереди.

Несмотря на большое количество людей, процесс голосования проходит спокойно и организованно.

Многие горожане приходят семьями, с друзьями и коллегами. Некоторые отмечают, что решили проголосовать с утра, чтобы успеть провести этот выходной с родными и близкими.

Члены избирательных комиссий отмечают, что поток избирателей остается стабильным, а участки продолжают принимать всех желающих. Для удобства жителей организована работа нескольких столов регистрации, что позволяет постепенно сокращать очереди.

Алматинцы, ожидающие своей очереди, говорят, что участие в голосовании считают важным гражданским долгом и возможностью выразить свою позицию.

Таким образом, высокая активность избирателей в мегаполисе показывает большой интерес горожан к важному для страны событию. Голосование на избирательных участках продолжается в течение всего дня.

Ирина Капитанова
