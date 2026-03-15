Горожане идут голосовать: на избирательных участках Алматы выстроились очереди
По словам очевидцев, люди начали приходить на участки практически сразу после их открытия. На входе в школы, колледжи и другие здания, где расположены участки, образовались очереди.
Несмотря на большое количество людей, процесс голосования проходит спокойно и организованно.
Фото: акимат Алматы
Многие горожане приходят семьями, с друзьями и коллегами. Некоторые отмечают, что решили проголосовать с утра, чтобы успеть провести этот выходной с родными и близкими.
Фото: акимат Алматы
Члены избирательных комиссий отмечают, что поток избирателей остается стабильным, а участки продолжают принимать всех желающих. Для удобства жителей организована работа нескольких столов регистрации, что позволяет постепенно сокращать очереди.
Фото: акимат Алматы
Алматинцы, ожидающие своей очереди, говорят, что участие в голосовании считают важным гражданским долгом и возможностью выразить свою позицию.
Таким образом, высокая активность избирателей в мегаполисе показывает большой интерес горожан к важному для страны событию. Голосование на избирательных участках продолжается в течение всего дня.