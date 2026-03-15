Геннадий Головкин, Ольга Рыпакова, Назым Кызайбай и другие спортсмены голосовали на референдуме

Участие в республиканском референдуме приняли известные спортсмены. Среди них Геннадий Головкин, Шавкат Рахмонов, Назым Кызайбай, Ольга Рыпакова. И это далеко не весь список представителей спорта. Атлеты голосовали не только в Казахстане, но и за границей. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Одним из первых свою гражданскую позицию проявил президент Национального олимпийского комитета РК и по совместительству World Boxing Геннадий Головкин. Он сейчас находится в Бангкоке на международном турнире World Boxing Futures Cup 2026. Геннадий посетил участок референдума №453 при посольстве Казахстана в Таиланде.

Фото: МИД РК

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов, выступающий на мировой арене в смешанных единоборствах, отдал свой голос в Алматинской области. Конаевцы гордятся тем, что столь знаменитый спортсмен голосовал в их городе – молодом центре с большими перспективами.

Фото: акимат Алматинской области

Как истинного патриота страны, казахстанцы знают Рахмонова по социальному ролику, где мастер кожаной перчатки гордо заявляет на весь мир, что он "сделан в Казахстане".

Легенда греко-римского стиля, серебряный призер летних Олимпийских игр в Париже Демеу Жадраев опустил бюллетень в урну на избирательном участке Илийского района Алматинской области. Один из сильнейших борцов Казахстана, известный своей техникой и упорством в категории до 77 килограммов является многократным призером чемпионатов Азии.

Фото: акимат Алматинской области

Именитая казахстанская боксерша Назым Кызайбай проголосовала в Алматы. Бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года сегодня встала раньше обычного, в 7:30 пришла на голосование в Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии. Чемпионка отметила: она считает референдум важным событием в истории страны.

Фото: РСК Алматы

"Я думаю, что каждый гражданин должен активно участвовать, потому что это наше будущее", – сказала Назым.

Назым Кызайбай – самая титулованная боксерша Казахстана. Она трижды выигрывала чемпионат мира в весовой категории до 48 килограммов. Первый раз завоевала титул в 2014-м в Южной Корее. Спустя два года повторила свой триумф в Астане.

В марте 2025-го на турнире в Сербии стала трехкратной чемпионкой мира. А на Олимпийских играх в Париже Назым дошла до полуфинала, где уступила сопернице из Китая. Тот результат позволил Кызайбай впервые в карьере получить медаль Олимпиады.

Сейчас боксерша участвует в очередных сборах. Примечательно, что Назым Кызайбай является Мастером спорта Республики Казахстан международного класса.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова проголосовала в Усть-Каменогорске, подчеркнув, что участие в общественной жизни страны – это долг каждого гражданина и пример для подрастающего поколения. Легкоатлетка неоднократно становилась победительницей Азиатских игр и призером чемпионатов мира. Эксперты называют ее личностью, внесшей огромный вклад в развитие легкой атлетики Казахстана.

Фото: МИД РК

Выдающиеся дзюдоисты – бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Гусман Кыргызбаев и двукратный призер чемпионатов мира Абиба Абужакынова – посетили участок референдума №437 при посольстве Республики Казахстан в Чешской Республике. Спортсмены находятся на международном тренировочном сборе в Нимбурке.

Фото: МИД РК

Чемпионы и призеры международных соревнований доказали, что быть патриотом – значит не только побеждать под флагом страны, но и активно участвовать в жизни государства. Дисциплинированные на спортивных площадках, они так же ответственно подходят и к судьбе своей Родины.