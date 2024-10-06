Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В духе Великой степи: батыры проголосовали на референдуме

В духе Великой степи, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:46 Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы
На избирательном участке №585, расположенном в школе-лицее №173 мегаполиса, алматинцев встречали двухметровые батыры. Данной акцией организаторы создали тематическую атмосферу, позволяющую окунуться в мир номадов и проникнуться духом Великой степи.
В духе Великой степи, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:46

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы

"Мы хотели привлечь внимание к такой важной дате, как день проведения референдума. Я считаю, что каждый казахстанец должен думать о будущем своего государства, поэтому так важно сегодня высказать свое мнение. Я сам уже проголосовал, мне небезразлично будущее моей родной земли", – сказал один из батыров Самат Шамрат.



Для избирателей встретить на участке великанов стало действительно приятным сюрпризом. Не каждый день увидишь таких бравых красавцев – они будто герои, сошедшие со страниц книги, отмечают горожане.

"Это так необычно! Сразу настроение поднялось. Все-таки референдум – это важный день в жизни каждого казахстанца, и отрадно, что организаторы постарались сделать его таким незабываемым!" – поделилась впечатлениями горожанка Зульфия Алтынбекова.
В духе Великой степи, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:46

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы


6 октября 2024 года в Казахстане начался республиканский референдум по строительству АЭС. Сегодня будут работать 10 323 участка для голосования, в том числе 74 – открытых при зарубежных учреждениях в 59 странах мира. В список для голосования внесены 12 млн 244 тыс. 683 гражданина, имеющих право голоса. За референдумом следят 177 наблюдателей от 30 иностранных государств и 4 международных организаций.

В духе Великой степи, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:46

Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы


Указ о проведении референдума по АЭС глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал 2 сентября 2024 года.

Читайте также

Принял участие в референдуме
Деятель науки и образования Серикзат Дуйсенгазы принял участие в референдуме
Азамат Сатыбалды проголосовал на референдуме в Алматы
"Наши дети и потомки должны иметь все самое лучшее" – Азамат Сатыбалды проголосовал на референдуме в Алматы
На референдуме
Уральские создатели электрокара отдали свои голоса на референдуме
Айсулу Омарова
Алматы 2024 год Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Алсу
Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: