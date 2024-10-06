В духе Великой степи: батыры проголосовали на референдуме
Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы
"Мы хотели привлечь внимание к такой важной дате, как день проведения референдума. Я считаю, что каждый казахстанец должен думать о будущем своего государства, поэтому так важно сегодня высказать свое мнение. Я сам уже проголосовал, мне небезразлично будущее моей родной земли", – сказал один из батыров Самат Шамрат.
Для избирателей встретить на участке великанов стало действительно приятным сюрпризом. Не каждый день увидишь таких бравых красавцев – они будто герои, сошедшие со страниц книги, отмечают горожане.
"Это так необычно! Сразу настроение поднялось. Все-таки референдум – это важный день в жизни каждого казахстанца, и отрадно, что организаторы постарались сделать его таким незабываемым!" – поделилась впечатлениями горожанка Зульфия Алтынбекова.
Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы
6 октября 2024 года в Казахстане начался республиканский референдум по строительству АЭС. Сегодня будут работать 10 323 участка для голосования, в том числе 74 – открытых при зарубежных учреждениях в 59 странах мира. В список для голосования внесены 12 млн 244 тыс. 683 гражданина, имеющих право голоса. За референдумом следят 177 наблюдателей от 30 иностранных государств и 4 международных организаций.
Фото: региональная службы коммуникаций города Алматы
Указ о проведении референдума по АЭС глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал 2 сентября 2024 года.