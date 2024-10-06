На избирательных участках в Жамбылской области создана атмосфера единства и гордости за страну

В день референдума в Таразе, чтобы создать неповторимую атмосферу национального колорита и поддержать бодрый дух населения, на избирательных участках развернули тематические уголки с казахскими национальными играми.

Их можно было найти, например, на избирательных участках №41 и №498 в пятом корпусе Университета Дулати и в школе-лицее №3, соответственно. Это не просто голосование, а настоящий праздник, напоминающий о глубинных традициях и культурных корнях казахского народа. Жители города смогли не только выразить свое мнение на референдуме, но и приобщиться к родным традициям через игры, которые из поколения в поколение занимали особое место в жизни казахов.

Одной из самых популярных игр стал кокпар, захватывающее состязание, которое традиционно проводится на лошадях. Хотя в условиях избирательных участков игра была адаптирована, ее дух остался тем же – это символ мужества, ловкости и коллективного духа, объединяющего участников в борьбе за победу. Люди могли попробовать свои силы в мини-версиях игры, бросая небольшой макет "тулпара" в заданную цель.

Фото: акимат Жамбылской области

Еще одной игрой, в которую могли поиграть как взрослые, так и дети, была асық ату. Это древняя казахская игра с использованием косточек овец или коз, в которой требуется не только удача, но и точность. Участники с удовольствием метали асыки, пытаясь выбить их из круга, и радовались каждому успешному броску.

Тоғызқұмалақ, интеллектуальная игра, сравнимая с шахматами, также пользовалась популярностью на тематических площадках. Мастера этого древнего искусства показывали желающим основы стратегии, обучая, как правильно расставлять камни и планировать ходы. Для многих это стало увлекательным открытием мира казахской логической игры, и участники с интересом погружались в атмосферу спокойного размышления и тактики.

Фото: акимат Жамбылской области

Для любителей более активных развлечений была организована игра "Алтыбақан" – традиционные казахские качели, на которых можно было не только покачаться, но и посоревноваться в умении балансировать. Алтыбакан – это символ молодости, веселья и единства, и на участках, где их установили, царила атмосфера радости и веселья.

Кроме того, были представлены и другие национальные игры, такие как Қыз қуу – игра, где на лошадях или пешком мужчины соревнуются с девушками в скорости и ловкости, а также бәйге – адаптированные версии скачек, которые демонстрировали соревновательный дух казахского народа.

Фото: акимат Жамбылской области

Благодаря таким тематическим уголкам жители Тараза почувствовали единение с национальной культурой и традициями. Эти игры напоминали о богатом историческом наследии, создавали праздничную атмосферу, помогая поддерживать бодрый настрой в день референдума. Праздничная музыка, улыбки и участие в традиционных играх сделали день выборов в Таразе не только важным общественным событием, но и настоящим культурным торжеством.

Мероприятие подчеркнуло, что референдум – это не только гражданская обязанность, но и возможность вспомнить свои корни, принять участие в сохранении и передаче национальных традиций будущим поколениям.