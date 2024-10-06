Экибастузцы голосуют семьями

Фото: Zakon.kz

Сестры-близнецы Айман и Шолпан Амангелдиевы всегда вместе. Даже профессию молодые девушки выбрали одну – будут медицинскими сестрами.

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