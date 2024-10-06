Экибастузцы голосуют семьями
Фото: Zakon.kz
Сестры-близнецы Айман и Шолпан Амангелдиевы всегда вместе. Даже профессию молодые девушки выбрали одну – будут медицинскими сестрами.
Выразить свое мнение по вопросу строительства АЭС в Казахстане девушки тоже пришли вместе.
"Голосуем впервые. Это значимое для нас событие. Молодежь должна выражать свою позицию и быть активной, когда речь идет о вопросах государственной важности", – едины во мнении студентки медколледжа.
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