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Экибастузцы голосуют семьями

Экибастузцы голосуют семьями, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:26 Фото: Zakon.kz
Сестры-близнецы Айман и Шолпан Амангелдиевы всегда вместе. Даже профессию молодые девушки выбрали одну – будут медицинскими сестрами.


Выразить свое мнение по вопросу строительства АЭС в Казахстане девушки тоже пришли вместе.

"Голосуем впервые. Это значимое для нас событие. Молодежь должна выражать свою позицию и быть активной, когда речь идет о вопросах государственной важности", – едины во мнении студентки медколледжа.


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