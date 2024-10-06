Полицейский из Шымкента пришел голосовать с женой и детьми

Участковый инспектор Каратауского района Мухан Оразов пришел голосовать со своей семьей, сообщает Zakon.kz.

По словам участкового, практика приходить на избирательный участок всей семьей стала даже их семейной традицией. Поддержала мужчину и его супруга. Она уверена, что такие семейные выходы укрепляют семью. Помимо этого, у детей развивается чувство гордости за свою страну.

Часами ранее в Алматинской области проголосовал избиратель по имени Атомбек. А аким Алматы Ерболат Досаев также пришел на референдум с супругой.