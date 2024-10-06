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Полицейский из Шымкента пришел голосовать с женой и детьми

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:39 Фото: polisia.kz
Участковый инспектор Каратауского района Мухан Оразов пришел голосовать со своей семьей, сообщает Zakon.kz.

По словам участкового, практика приходить на избирательный участок всей семьей стала даже их семейной традицией. Поддержала мужчину и его супруга. Она уверена, что такие семейные выходы укрепляют семью. Помимо этого, у детей развивается чувство гордости за свою страну.

Часами ранее в Алматинской области проголосовал избиратель по имени Атомбек. А аким Алматы Ерболат Досаев также пришел на референдум с супругой.

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