Избиратель по имени Атомбек проголосовал в Алматинской области

Житель Казахстана Атомбек Баетов принял участие на референдуме, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "Первый канал Евразия", мужчина проживает в Талгарском районе Алматинской области.

"Его имя символично перекликается с текущим событием – голосованием по вопросу, связанному со строительством атомной станции", – говорится в сообщении телеканала.

Фото: Telegram/Первый канал Евразия

Со слов самого избирателя, этот день стал важным для него не просто как день голосования, а как выражение собственной ответственности.

Ранее в Бюро национальной статистики поделились, сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом.