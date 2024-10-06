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Избиратель по имени Атомбек проголосовал в Алматинской области

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:40 Фото: Zakon.kz
Житель Казахстана Атомбек Баетов принял участие на референдуме, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "Первый канал Евразия", мужчина проживает в Талгарском районе Алматинской области.

"Его имя символично перекликается с текущим событием – голосованием по вопросу, связанному со строительством атомной станции", – говорится в сообщении телеканала.
Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:40

Фото: Telegram/Первый канал Евразия

Со слов самого избирателя, этот день стал важным для него не просто как день голосования, а как выражение собственной ответственности.

Ранее в Бюро национальной статистики поделились, сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом.

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Референдум в Казахстане Алматинская область Казахстан Талгарский район 2024 год АЭС Строительство АЭС в Казахстане
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