Избиратель по имени Атомбек проголосовал в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
Житель Казахстана Атомбек Баетов принял участие на референдуме, сообщает Zakon.kz.
По данным телеканала "Первый канал Евразия", мужчина проживает в Талгарском районе Алматинской области.
"Его имя символично перекликается с текущим событием – голосованием по вопросу, связанному со строительством атомной станции", – говорится в сообщении телеканала.
Фото: Telegram/Первый канал Евразия
Со слов самого избирателя, этот день стал важным для него не просто как день голосования, а как выражение собственной ответственности.
Ранее в Бюро национальной статистики поделились, сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом.
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