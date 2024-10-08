Мастер-класс для детей с синдромом Дауна провели в Кызылорде члены областного филиала АНК

На Центральном стадионе в Кызылорде игроки футбольного клуба "Кайсар" провели мастер-класс для 20 детей с синдромом Дауна, передает корреспондент Zakon.kz.

Масштабное мероприятие для особенных детей организовали члены областного общественного объединения "Русская община Казахстана", которое входит в областную Ассамблею народа Казахстана.

Прошедший мастер-класс – это социальный проект, который называется "Футбол доступен всем".

Фото пресс-службы Кызылординского областного филиала Ассамблеи народа Казахстана

"Идея проводить матч в октябре возникла потому, что во всем мире октябрь считается всемирным месяцем осведомленности о синдроме Дауна. В это время нужно рассказывать о солнечных детях, об их жизни, способностях, об их интересах, чтобы как можно больше людей принимали их и видели в первую очередь их светлые души, а не болезнь. Эти дети очень искренние, светлые, они добрые, и люди должны знать об этом, принять их такими, какие они есть", – говорит председатель общины Наталья Мишукова.

Фото пресс-службы Кызылординского областного филиала Ассамблеи народа Казахстана

В Казахстане все этнокультурные объединения, общины, центры, вносят свою лепту в сохранение межнационального согласия. Не исключение и "Русская община" в Кызылорде, возглавляет которую Наталья Мишукова. Вот уже 24 года, помимо руководства общественным объединением, она работает на укрепление согласия и мира в своем родном городе.

"Занимаемся благотворительностью. Матч для детей с синдромом Дауна – одно из таких мероприятий. Мы организовали, нашли спонсоров, которые с удовольствием присоединились к нашей идее, и это не только предприниматели и жители нашего города, но и администрация города Байконура, которая передала сувениры для детей, сделанные руками таких же детей. Большую поддержку наш филиал оказывал местному храму – Свято-Казанскому храму иконы Божьей матери. Там проводилось православное Рождество для детей всей области, сейчас там работает воскресная школа. Часто проводим субботники на православном кладбище. Наш ветеран – первый председатель общины Владимир Толоконников – начал много хороших дел, и мы их продолжаем и вносим новые идеи", – отметила она.

Как рассказывает председатель, в планах у объединения немало интересных мероприятий. Это и социальные проекты, ведь члены общины, в первую очередь, это обычные горожане, которые родились, выросли и связали свое будущее с Кызылордой. Каждый из них на своем рабочем месте вносит свой вклад в развитие города. Среди них педагоги, медики, предприниматели, работники сферы услуг и других профессий. Наталья Мишукова планирует открыть при общине и курсы по казахскому языку.

"Не могу сказать, что в Кызылорде есть проблема с изучением казахского языка. Наоборот, я очень горжусь, что в основном все кызылординцы говорят на казахском, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже, но в целом все понимают и говорят. Среди членов нашей общины нет таких, кто не понимает государственный язык. Я лично казахским языком владею с детства, и на сегодняшний момент веду курсы в проекте по финансовой грамотности "Қарызсыз қоғам" на государственном языке. До этого времени я вела курсы по изучению казахского языка для кызылординцев. Изучению государственного языка нужно уделять большое внимание, нужно совершенствовать его изучение. В свое время я окончила Кызылординский государственный университет имени Коркыт-ата, стала учителем русского языка и литературы в казахских классах. Работала в школах, детских садах, стала предпринимателем, но и свой бизнес тоже связала с образованием. Поэтому курсы по изучению языка я считаю одним из важных социальных проектов, и сейчас мы работаем над этим", – говорит Наталья Мишукова.

На все мероприятия русской общины приходят члены 11 культурно-национальных объединений области. Так повелось уже 30 лет, как была создана областная Ассамблея народа Казахстана. Все члены этих объединений принимают активное участие в жизни города и области. Это и социальные мероприятия, и развлекательные.

В эти дни Кызылорда празднует свое 206-летие. Каждый день проходят какие-то мероприятия, и в них, естественно, участвуют члены объединений. Так мирно и дружно живут жители Приаралья, и эта дружба помогает им двигаться вперед на благо родного региона.