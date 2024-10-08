В Актобе за счет спонсорских средств предпринимателей благоустраиваются общественные пространства

К примеру, на общественном пространстве по улице М. Маметовой (рядом с домом №14) завершаются работы по благоустройству компанией "Торговая сеть "Анвар".

В рамках празднования 155-летия города Актобе пять организаций-предпринимателей благоустраивают аллеи и скверы. Центром урбанистики разработаны порядка десяти эскизов. По ним проводятся работы по благоустройству общественных пространств: смонтированы парковые светильники, скамейки и урны, проведены работы по озеленению и установке малых архитектурных форм.

Фото: акимат города Актобе

"В целом, мы планируем продолжать работу в данном направлении, такие общественные пространства не должны находится в нереализованном состоянии, они должны приносить пользу для наших граждан и территориально выполнять функции комфортной и безопасной среды", – отметил аким Актобе Азамат Бекет.

Фото: акимат города Актобе

Стоит отметить, что работы по благоустройству общественных пространств на спонсорские средства по инициативе предпринимателей города ведутся также на аллее Абая (между ТЦ "Нурдаулет" и фитнес-центром "Коктас"), на общественном пространстве по проспекту Абилкайыр хана (мкр. Сазда), на проспекте Абилкайыр хана возле бывшего ресторана "Томирис").

Фото: акимат города Актобе