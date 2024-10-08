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В Актобе за счет спонсорских средств предпринимателей благоустраиваются общественные пространства

За счет спонсорских средств предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:06 Фото: акимат города Актобе
К примеру, на общественном пространстве по улице М. Маметовой (рядом с домом №14) завершаются работы по благоустройству компанией "Торговая сеть "Анвар".

В рамках празднования 155-летия города Актобе пять организаций-предпринимателей благоустраивают аллеи и скверы. Центром урбанистики разработаны порядка десяти эскизов. По ним проводятся работы по благоустройству общественных пространств: смонтированы парковые светильники, скамейки и урны, проведены работы по озеленению и установке малых архитектурных форм.

За счет спонсорских средств предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:06

Фото: акимат города Актобе

"В целом, мы планируем продолжать работу в данном направлении, такие общественные пространства не должны находится в нереализованном состоянии, они должны приносить пользу для наших граждан и территориально выполнять функции комфортной и безопасной среды", – отметил аким Актобе Азамат Бекет.
За счет спонсорских средств предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:06

Фото: акимат города Актобе

Стоит отметить, что работы по благоустройству общественных пространств на спонсорские средства по инициативе предпринимателей города ведутся также на аллее Абая (между ТЦ "Нурдаулет" и фитнес-центром "Коктас"), на общественном пространстве по проспекту Абилкайыр хана (мкр. Сазда), на проспекте Абилкайыр хана возле бывшего ресторана "Томирис").

За счет спонсорских средств предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:06

Фото: акимат города Актобе

За счет спонсорских средств предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:06

Фото: акимат города Актобе

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