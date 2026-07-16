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Происшествия

Военные летчики подключились к тушению крупного лесного пожара в области Абай

Военные летчики подключились к тушению крупного лесного пожара в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 19:35 Фото: Минобороны РК
Военнослужащие Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан принимают участие в ликвидации крупного лесного пожара, возникшего 16 июля в Бородулихинском районе области Абай, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РК, тушение осложняется чрезвычайно высоким классом пожарной опасности, жаркой погодой и труднодоступной местностью. Для борьбы с огнем наряду с подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям привлечены силы и средства Министерства обороны.

Значительная нагрузка по тушению наиболее сложных участков возгорания возложена на экипажи армейской авиации, оснащенными водосливными устройствами. Военные летчики выполняют сбросы воды на очаги пожара, обеспечивая условия для эффективной работы наземных подразделений.

На данный момент экипажи воздушных судов Сил воздушной обороны выполнили более 30 сбросов воды на очаги возгорания, что эквивалентно 57 тоннам воды. Благодаря работе авиации удалось снизить интенсивность распространения огня и создать условия для дальнейшей локализации пожара наземными подразделениями.

пожар в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 19:35

Фото: Минобороны РК

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы два вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-171Ш Министерства обороны. Совместно с подразделениями МЧС и другими задействованными службами они продолжают выполнять задачи по тушению пожара и защите населенных пунктов и лесного фонда.

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара в "Семей орманы" привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.

Сотрудники полиции области Абай эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря "DosbolLike", расположенного вблизи ГЛПР "Семей орманы".

Позднее стало известно, что Олжас Бектенов поручил министру по ЧС Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории "Семей орманы". Премьер-министр также поручил усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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