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Законодательство РК

Дождь, ветер и пожарная опасность: объявлено штормовое предупреждение в 13 регионах РК

чрезвычайная пожарная опасность, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 20:58 Фото: ДЧС Акмолинской области
Из-за резкой смены погодных условий в 13 областях Казахстана на 9 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в Астане 9 октября сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, западе, в центре Абайской области и Семее сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, в Семее объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени. Так, с 20:00 8 октября до 8:00 9 октября по городу сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В Мангистауской области и в Актау ожидается ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, юго-востоке Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на западе, юге, в центре области, порывы 15-20 м/с. На большей части ЗКО и в Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Улытауской области и в Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области – высокая пожарная опасность.

На большей части Карагандинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Караганде – высокая чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный ночью 15-20 м/с, днем на западе области, порывы 15-20 м/с. 9 октября на востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, в центре области, порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области и в Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области и в Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность, на западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Вместе с тем в ВКО объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени. С 20:00 8 октября до 8:00 9 октября по Усть-Каменогорску, связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями, сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

На большей части Кызылординской области и в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Павлодарской и Акмолинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области прогнозируется ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, юге области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. 

9 октября в Атырау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прежде синоптики назвали регионы республики, в которых 9 октября пройдут сильные дожди.

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