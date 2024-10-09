Стали известны подробности об англоговорящем охраннике из Казахстана

8 октября появились подробности о казахстанском охраннике, владеющем английским языком, сообщает Zakon.kz.

Детали удалось выяснить корреспонденту издания OTYRAR. Ставшего популярным мужчину зовут Ильяс Шер. Ему 55 лет, а английский язык он выучил самостоятельно. Сейчас он на стадии изучения испанского.

Ранее Ильяс работал водителем общественного транспорта, а после перешел работать в охрану. Звездный час мужчины наступил в мавзолее Ходжи-Ахмета Яссауи.

Днями ранее мы сообщили об охраннике, который взял на себя роль экскурсовода и свободно рассказал иностранцам о некоторых деталях мавзолея.