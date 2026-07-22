Стали известны подробности освобождения Бахытжана Байжанова

В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) озвучили некоторые подробности освобождения Бахытжана Байжанова, сообщает Zakon.kz.

Днем 22 июля 2026 года адвокат Газиз Ынтыкбаев заявил, что двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов, осужденный на четыре года за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой, выходит на свободу.

По его словам, уже сегодня Байжанов вернется к семье.

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) подтвердили эту информацию:

"По распространяемой в социальных сетях информации сообщаем, что осужденный Байжанов освобожден на основании постановления суда о применении Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан".

Также отмечено, что на момент рассмотрения вопроса судом неотбытая часть назначенного ему наказания составляла 3 месяца 18 дней.

"Одновременно постановлением суда в отношении Байжанова установлен пробационный контроль, а также административный надзор сроком на шесть лет". Пресс-служба КУИС РК

Бахытжан Байжанов, брат бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, проходил по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в качестве обвиняемого в укрывательстве преступления. В мае 2024 года суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В августе 2025 года суд сообщил, что ему сократили неотбытую часть наказания на одну треть по закону об амнистии в связи с 30-летием Конституции. Окончательно ему определили срок в 1 год 4 месяца и 17 дней лишения свободы.