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Законодательство РК

Наступило мрачное время: депутаты хотят наказывать за оскорбление памяти великих личностей

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 19:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов на пленарном заседании палаты 9 октября 2024 года прокомментировал случаи оскорбления памяти великих личностей казахского народа, сообщает Zakon.kz.

Ашимжанов в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова и генпрокурора Берика Асылова отметил, что в последнее время в обществе возникает множество ситуаций, которые влияют на качество жизни.

"Мы забыли, что такое честь и стыд. Сплетни, ложь и подлость отравляют сознание поколения и поглощают наше общество. Казахский народ уважал прошлое и с надеждой смотрел в будущее. Но, видимо, наступило мрачное время: безрассудное поведение некоторых молодых людей в обществе очень пугает. К сожалению, в последнее время увеличивается число молодежи, которое не уважает наших великих предков", – отметил он.

По его словам, правительству нужно ускорить разработку государственной программы, посвященной системе национальных ценностей.

Указал он и на необходимость принять правовые меры, чтобы не допустить оскорблений великих личностей нашего народа.

"Мы сможем уважать наши национальные ценности только в том случае, если будут привлечены к ответственности и понесут соответствующее наказание те, кто нарушил честь и гордость страны. В то же время депутаты мажилиса готовы поддержать внесение соответствующих поправок в действующее законодательство", – резюмировал мажилисмен.

9 октября 2024 года депутат мажилиса Константин Авершин попросил премьер-министра Олжаса Бектенова пересмотреть продовольственное обеспечение Вооруженных Сил РК.

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