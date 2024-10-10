В Министерстве нацэкономики высказались о риске девальвации тенге

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 10 октября 2024 года в кулуарах сената прокомментировал вопрос о рисках девальвации тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, с чем связано повышение курса доллара и евро, а также к чему готовиться казахстанцам.

"Лично я являюсь большим поклонником нашей казахстанской валюты. Та динамика, которая наблюдалась в последние годы об этом свидетельствует. На нее могут влиять различные факторы. Как и любая другая валюта, она будет зависеть от экспорта-импорта страны, поэтому под такими влияниями курс может меняться, однако в целом, опять же, вы видите стабильность валюты, видите, что в национальной валюте доходность депозитов гораздо больше, чем в иностранной валюте, даже с учетом инфляции. Лично я верю в устойчивость национальной валюты", – озвучил спикер.

Он подчеркнул, что различные эксперты на протяжении последних трех лет заявляли в СМИ, что курс будет слишком высоким, но этого не произошло.

"На самом деле у нас девальвации не было уже совсем давно, вы знаете, потому что у девальвации всегда должны быть четкие фундаментальные основания. Сейчас, разумеется, их нет. Вы видите, где находится наш экспорт, экспорт в этом году гораздо выше, чем в прошлом году. Импорт упал. У нас более здоровый сегодня торговый баланс. Поэтому в моменте у нас нет никаких оснований для девальвации", – дополнил Арман Касенов.

По его мнению, курс однозначно изменяется в рамках нормального коридора.

Ранее были представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 10 октября 2024 года.

