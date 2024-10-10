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Министерство нацэкономики: Такие термины, как "дыра в экономике", к нам не применимы

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 12:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 10 октября 2024 года в кулуарах сената высказался о состоянии экономики Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил, что бюджетный дефицит нельзя называть "дырой в экономике Казахстана", потому что он присутствует во многих странах и не сигнализирует о каких-либо проблемах.

"Наша экономика в отличном состоянии. Такие термины, как "дыра в экономике", к нам не применимы. У нас сильная экономика, вторая по размеру в СНГ, развивающаяся быстрыми темпами. Дай бог, перспективы будут еще лучше. Что касается бюджетного дефицита, он существует, но это ни в коем случае не сигнализирует о том, что есть проблемы в экономике. Дело в том, что бюджетный дефицит может быть у любой страны, даже у США", – дополнил Арман Касенов.

По его словам, экономическая сила страны и наличие бюджетного дефицита – не коррелирующие понятия.

"Бюджетный дефицит лишь означает, что в конкретном периоде государство выбрало стратегию, при которой госдоходы, в том числе в виде налогов, составляют меньшую величину, чем госрасходы. Это осознанное решение. Опять таки, будет ли прибегать к нему государство или нет, влияет огромное количество факторов. Например, есть ли у страны большой госдолг. Заверяю, что по международным стандартам наш госдолг является небольшим. Когда мы делали для себя такого рода оценку, то по-моему аж 71% стран в мире имеют более высокий госдолг", – сказал Арман Касенов.

Ранее в министерстве нацэкономики высказались о риске девальвации тенге.

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