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Законодательство РК

Обсуждение проекта поправок в Трудовой кодекс по защите прав работников

Обсуждение проекта поправок в Трудовой кодекс по защите прав работников, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:00 Фото: pixabay
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В ходе мероприятия состоится обсуждение некоторых положений законопроектов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования коллективных отношений в сфере труда".

Спикер: Наталья Гилёва, к.ю.н., доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК.

Эксперт по трудовому праву выскажет свое мнение о том, к каким последствиям может привести принятие данного законопроекта.

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