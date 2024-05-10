Обсуждение проекта поправок в Трудовой кодекс по защите прав работников
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В ходе мероприятия состоится обсуждение некоторых положений законопроектов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования коллективных отношений в сфере труда".
Спикер: Наталья Гилёва, к.ю.н., доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК.
Эксперт по трудовому праву выскажет свое мнение о том, к каким последствиям может привести принятие данного законопроекта.
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