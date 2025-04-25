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Общество

Ритуальные услуги резко подорожали в Казахстане

Надгробие, кладбище, плита, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 02:40 Фото: pixabay
Ритуальные услуги в Казахстане не дешевеют уже 51 месяц. За год они подорожали на 4,9%, против 13% годом ранее, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, в региональном разрезе наибольший годовой рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: сразу в полтора раза.

Следом идут область Жетысу и Актюбинская область: на 23,1% и на 11,1%. Наименее заметное удорожание наблюдалось в Алматинской (на 4,1%), область Абай (на 6,1%) и Карагандинской (на 6,7%) областях. В ВКО этот показатель составил 8.2%.

Стоимость ритуальных услуг выросла в 11 из 20 регионов РК, при этом в остальных регионах цены не уменьшились, а остались на том же уровне.

Ранее мы писали о том, сколько стоит умереть в Казахстане.

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Аксинья Титова
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