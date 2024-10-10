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Законодательство РК

Аким Павлодара проиграл в суде прокурору из-за новостроек

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 16:45 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Павлодара усмотрела нарушения в работе акимата в области градостроительства и потребовала их устранить. Спустя несколько месяцев разбирательств суд встал на сторону надзорного органа, передает Zakon.kz.

Спор между исполнительной властью и надзорным органом возник из-за документации к задуманной застройке одной из центральных улиц Павлодара. Глобальное преобразование ул. Машхур Жусупа предусмотрено генеральным планом города. Но идеи акимата, по данным прокуратуры, расходятся с основополагающим документом. Например, в подготовленном эскизе улицы в жилых домах оказалось этажей больше, чем предусмотрено изначально.

"Постановлением акимата города Павлодара от 30 ноября 2023 года утвержден проект детальной планировки (ПДП) улицы Машхур Жусупа. Прокуратурой внесен протест с требованием об отмене данного постановления. Но аким города Павлодара Хабылбеков Х.А. внесенный протест отклонил. Прокурор города обратился в суд с административным иском к акиму города", – говорится в материалах суда.

Прокуратура поясняет, что проектные решения в ПДП полностью противоречат Генплану по видам зданий, функциональному зонированию и другим параметрам, что является нарушением пункта 2 статьи 47-1 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".

"В части этажности есть превышение: согласно эскизу застройки ПДП, в границах улиц Бухар жырау, Естая, Кривенко и Абая размещены 9-ти этажные жилые дома на функциональной зоне многоквартирных жилых домов в 4-5 этажей. Аналогично размещены 9-ти этажные жилые дома в границах улиц Академика Маргулана, Достоевского, М. Горького, генерала Дюсенова", – говорится в иске прокурора.

А по мнению акимата эскизный проект, вызвавший спор, не является основным документом и не входит в состав проектных материалов. И для дальнейшей разработки градостроительных документов применимы другие, в том числе основной чертеж Генерального плана.

Суд первой инстанции летом 2024 года встал на сторону акима областного центра.

"В удовлетворении административного иска прокурора города Павлодара к акиму города о принуждении принять административный акт отказать", – говорится в резолютивной части решения специализированного межрайонного административного суда Павлодарской области.

Однако прокурор подал апелляционную жалобу. В итоге судебная коллегия по административным делам Павлодарского облсуда отменила решение.

Теперь акимат Павлодара должен рассмотреть вопрос об утверждении нового проекта детальной планировки улицы Машхур Жусупа.

Отметим, что данное постановление еще может быть обжаловано в кассационном порядке. Будет ли это сделано, пока неизвестно.

Вопрос многоэтажной точечной застройки болезненный для Павлодара. Зачастую незаконность возведения того или иного здания госорганам приходится доказывать уже после завершения строительства, а не на стадии составления документации.

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