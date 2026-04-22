Общество

Аким Рудного судился с самозахватчиком, который возвел бар без разрешения

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 18:09 Фото: Zakon.kz
В Рудном суд обязал местного жителя снести незаконную пристройку, ставшую эпицентром шумных вечеринок. Фемида встала на сторону акимата, подтвердив, что самовольный захват земли под увеселительные нужды нарушает закон, передает Zakon.kz.

История началась с жалобы горожанина, которому надоело соседство с импровизированным "баром". Прокурорская проверка подтвердила опасения жильцов: гражданин без каких-либо разрешительных документов занял участок земли возле жилого дома и возвел на нем капитальное строение.

Как выяснилось в ходе разбирательств, пристройка использовалась не по назначению – в помещении регулярно собирались компании, распивали спиртное и нарушали тишину, превращая жизнь окружающих в череду бессонных ночей.

"Рудненским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску акима города Рудного к гр. К об истребовании самовольно занятого земельного участка путем демонтажа пристройки. Решением Рудненского городского суда иск об истребовании самовольно занятого земельного участка путем демонтажа пристройки удовлетворен", – говорится в сообщении суда.

Судебный вердикт уже вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане изменились правила составления землеустроительного проекта земельных участков.

Канат Болысбек
