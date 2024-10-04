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Очереди на границе с Россией беспокоят казахстанских дальнобойщиков

Очереди на границе с Россией беспокоят казахстанских дальнобойщиков, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 22:36 Фото: primeminister.kz
В Актюбинской области дальнобойщики просят навести порядок на казахстанско-российской границе. Утверждают, что им приходится часами, а то и сутками простаивать на пункте пропуска "Жайсан", сообщает Zakon.kz.

Водители рассказали КТК, что колонна фур растягивается на десятки километров.

"Именно фуры не могут выехать даже на нейтральную территорию. Нейтральная территория из фур забита в четыре ряда. ДГД вообще, от слова совсем, не успевает работать. Надо все это поживее. Куда столько?! Сутками люди стоят. Сутки-полтора. Даже бывает иной раз по двое суток". Дальнобойщик Евгений Морозов

Скопление большегрузов на казахстанско-российской границе наблюдается уже больше недели, утверждают дальнобойщики. Особенно тяжело тем, кто везет скоропортящиеся продукты. Товар может просто протухнуть в дороге.

По словам водителей, гигантские заторы на "Жайсане" образуются по вине сотрудников Департамента госдоходов. Люди утверждают, что на нашем пропускном пункте работает лишь одно окно регистрации, где ведут проверку фискалы. Причем обслуживают там одновременно и казахстанцев, и водителей-транзитников.

В самом департаменте уверяют, что отлично справляются с обязанностями. Причину, считают, надо искать в другом.

"Нейтральная полоса заполнена полностью в связи с тем, что российская сторона не успевает с потоком транспорта из Казахстана. На импорт и экспорт у окон регистрации экспортного контроля ДГД по Актюбинской области практически отсутствует очередь из числа перевозчиков и водителей. На территории АПП "Жайсан" находятся автомашины, прошедшие контроль и регистрацию в органах ДГД, по мере освобождения нейтральной полосы они следуют в заданных направлениях. Время проведения регистрации одного автомобильного средства в среднем составляет 5-7 минут". Департамент государственных доходов по Актюбинской области

Ранее водители фур показали на видео длинную очередь на казахстанско-российской границе.

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