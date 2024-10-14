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Иностранцы поделились впечатлениями о фестивале "Шығыс Салбұрыны" в ВКО

Иностранцы поделились впечатлениями, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 16:12 Фото: пресс-центр ВКО
Состязания, игры и традиционная охота казахского народа привлекают внимание многих зарубежных гостей. В этом году на фестиваль приехали кусбеги из пяти зарубежных стран, таких как Венгрия, Монголия, Кыргызстан, Китай и Россия. 

Сотни туристов собрались в селе Бозанбай Восточно-Казахстанской области, чтобы погрузиться в атмосферу захватывающего национального спорта и уникального этноауыла. Иностранные участники поделились впечатлениями о нем.

Александр Малахов приехал на международный фестиваль из Республики Тува. Гость из ближнего зарубежья уже 10 лет занимается хищными птицами. На фестиваль приехал по приглашению Министерства культуры Республики Казахстан и был приятно удивлен мастерством беркутчи из разных стран.

Чтобы увидеть праздник беркутчи, приехали и туристы из Китая. Чэнь Хуасинь и его супруга Чжан Гуйлян– предприниматели, имеющие связи с Восточным Казахстаном. В прошлом году они узнали о фестивале от своих коллег и решили в этом году приехать, чтобы лично познакомиться с уникальными традициями казахского народа, такими как охота с ловчими птицами.

"Мы часто путешествуем, и природа Восточного Казахстана нас просто очаровала. Нам очень понравилась местная еда. Охота с птицами и собаками – это то, что мы видим впервые. Это удивительное зрелище. Организация фестиваля на высшем уровне, все продумано, и есть все необходимое", – отметил господин Чэнь.
Фестиваль "Шығыс Салбұрыны" в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 16:12

Фото: пресс-центр ВКО

Гость из Венгрии Гергели Сабо отметил, что он уже второй раз приезжает в Казахстан и с удовольствием посетит его снова.

"Я тренирую соколов уже около девяти лет. От соревнований в восторге. Очень понравилась природа Восточного Казахстана. В целом, Казахстан – очень красивая страна. Второй раз здесь. В сентябре был на Играх кочевников, сейчас приехал на фестиваль. Вчера был первый день соревнований. Я участвовал в них. Если будет возможность, приеду сюда снова. Приглашаю всех посетить прекрасную страну Казахстан", – поделился Гергели Сабо.

По словам зарубежного гостя, за эти два дня он уже успел выучить несколько слов: рахмет, саубол, каршыга и беркутчи.

Иностранцы поделились впечатлениями, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 16:12

Фото: пресс-центр ВКО

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