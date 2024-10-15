Покупку автомобиля за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная

14 октября Марат Жундубаев прокомментировал покупку нового автомобиля Kia Sorento, сообщает Zakon.kz.

Новый автомобиль отечественного производства уже выбрали через тендер. Об этом глава областного центра рассказал корреспонденту "Нашей газеты".

Со слов градоначальника, он не может ходить пешком по городу.

"Да, я буду его использовать, я буду на нем ездить, потому что другого нет. Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром". Марат Жундубаев

Также он выразил претензию председателю маслихата за любопытство депутатов по поводу предстоящей покупки. С его слов, новый автомобиль – это необходимый инструмент для работы.

"Этот автомобиль, он как ручка или компьютер, это тот механизм, которым аким и мои подчиненные должны проводить государственную политику. Это нормальное явление. Если бы я покупал Mercedes или какой-нибудь Jeep заоблачный, тогда ко мне были бы вопросы. Поэтому здесь я ничего такого страшного не вижу", – заявил аким.

По итогам дискуссии 8 октября два депутата проголосовали против того, чтобы выносить проект бюджета с расходами на покупку автомобиля на предстоящую сессию городского маслихата.