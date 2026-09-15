Сколько стоит содержать автомобиль в Казахстане – 1,5 млн тенге или меньше

Покупка машины не заканчивается в момент, когда деньги за нее отданы продавцу. Ведь вместе с машиной вы покупаете и новые расходы: топливо, обслуживание, парковку, мойку, налоги и так далее. Сколько на самом деле стоит иметь автомобиль, выяснял Zakon.kz.

Все началось с поста про 109 тысяч в месяц

Уже несколько дней в Казнете не утихают споры о том, во сколько на самом деле обходится содержание автомобиля. Поводом стал пост водителя по имени Дастан, который оценил свои расходы в 109 тысяч тенге в месяц, не указав при этом ни марку машины, ни год выпуска, ни то, для каких целей он ее использует.

В его расчете:

бензин – 70 тысяч тенге в месяц;

мойка – 10 тысяч тенге в месяц;

парковка и платные дороги – 4 тысячи тенге в месяц;

мелкие расходы – 25 тысяч тенге в месяц;

страховка – 40 тысяч тенге в год;

транспортный налог – 25 тысяч тенге в год;

шиномонтаж – 10 тысяч тенге в год;

техническое обслуживание – 100 тысяч тенге в год.

Всего – около 1,5 млн тенге в год, или 109 тысяч тенге в месяц. Именно эта сумма и вызвала спор.

"70 тысяч на бензин?"

Часть читателей сочла расход на топливо завышенным.

"Бензина только на 140 часов езды в год. Мойка – всего 10 раз, и то если это самомойка. С парковкой ладно, если не пользоваться платными дорогами. Мелкие расходы тоже можно оставить. Но здесь не учтены антифриз, замена масла, три фильтра, замена масла в коробке и другие расходы. В итоге 1,5 млн тенге – это мелочь. Как минимум 3-4 млн уходит, если машина не сломается", – написал один из комментаторов.

Другой читатель задал более конкретный вопрос:

"Если не секрет, где вы так много наезжаете в месяц на целых 70 тысяч? Это минимум 2 000 км. И паркуетесь вы в аэропорту на такие деньги? И мойка есть самообслуживания. Если коротко, то 22 000 явно лишние насчитали", – уверен читатель.

Еще один участник обсуждения посчитал, что его расходы на бензин составляют не более 30 тысяч тенге в месяц.

Машина экономит не только деньги

У другой части автомобилистов расчет строится не столько вокруг стоимости бензина, сколько вокруг времени.

"Я не променяю свою машину на то время, когда у меня ее не было. Расходов на такси или нервов в автобусе с ребенком уходит куда больше, чем иметь собственную машину", – написала ma iya_kok.

Еще один пользователь сравнил автомобиль с такси. При стоимости поездки около 3 500 тенге (дорога туда и обратно) в течение 20 рабочих дней дает примерно 140 тысяч тенге в месяц.

При этом на автомобиле дорога занимает 40-50 минут, тогда как общественный транспорт может отнимать около полутора часов.

Есть и совершенно другой сценарий. Один из читателей написал, что тратит на поездки на автобусе утром и вечером всего около 4 000 тенге в месяц. Разница во времени с автомобилем, по его словам, составляет примерно 15 минут и для него несущественна.

Как видим, универсального ответа здесь действительно нет. Один человек платит за автомобиль, чтобы экономить время, другой считает разумнее потратить немного больше времени и почти ничего не тратить на машину.

Электромобиль меняет арифметику

Отдельно в обсуждении оказался вариант с электромобилем.

"Покупайте "электричку". Зарядка в месяц 13-15 тыс., парковки городские вообще бесплатные, в ТРЦ только платно. В месяц расходов 25-30 тысяч. И особо ТО не нужно, разве что профилактически время от времени заезжать на осмотр", – написал askarovkairat.

Другой участник уточнил, что страховка на двух водителей обходится ему примерно в 27 тысяч тенге в год, автомобиль заряжается дома, а комплектов колес у него два. Шиномонтаж практически не требуется, поскольку колеса меняются самостоятельно.

Считаем сами конкретную машину

Чтобы не спорить абстрактно о том, много 1,5 миллиона или мало, давайте сами возьмем самый "народный" конкретный автомобиль – Toyota Camry возрастом 10 лет.

Для расчета берем:

пробег – 15 тысяч километров в год;

расход в городском режиме с пробками – 11 литров на 100 километров;

бензин АИ-92 – 231 тенге за литр;

мойка – 6 000 тенге в месяц;

ОГПО – 21 000 тенге в год;

техосмотр – 9 000 тенге в год;

парковка и платные дороги – 5 000 тенге в месяц;

ТО – 100 000 тенге в год;

шиномонтаж – 15 000 тенге в год;

транспортный налог – около 20 000 тенге в год;

резерв на непредвиденный ремонт – 150 000 тенге в год.

При таком сценарии получается:

бензин – 381 150 тенге в год;

мойка – 72 000 тенге;

ОГПО – 21 000 тенге;

техосмотр – 9 000 тенге;

транспортный налог – 19 939 тенге;

шины и шиномонтаж – 15 000 тенге;

парковка и платные дороги – 60 000 тенге;

ТО – 100 000 тенге;

резерв на ремонт – 150 000 тенге.

Итого: около 828 тысяч тенге в год, или примерно 69-70 тысяч тенге в месяц.

Почему расчеты отличаются почти вдвое

Разница между 828 тысячами и 1,5 млн тенге возникает не потому, что кто-то обязательно считает неправильно.

У автомобилистов отличаются пробег, расход топлива, стоимость парковки, частота мойки, возраст и состояние машины. Для старой Camry один серьезный ремонт может сразу добавить к годовому бюджету сотни тысяч тенге.

Кроме того, в расчете на 109 тысяч часть расходов уже заложена довольно широко – например, 25 тысяч тенге ежемесячно на мелкие расходы. В нашем расчете отдельно предусмотрен резерв 150 тысяч тенге на непредвиденный ремонт.

А как все это получается в России?

Для сравнения можно посмотреть на российские расходы в 2026 году, приведенные пользователем в Facebook. Там содержание обычного автомобиля в среднем также складывается из нескольких крупных статей:

бензин – примерно 8-20 тысяч рублей в месяц (41,6-104 тысячи тенге);

парковка – 3-15 тысяч рублей (15,6-78 тысяч тенге);

ОСАГО и КАСКО – 40-120 тысяч рублей в год (208-624 тысячи тенге);

ТО – 15-40 тысяч рублей в год (78-208 тысяч тенге);

штрафы – 2-10 тысяч рублей в месяц (10,4-52 тысячи тенге);

мойка, шиномонтаж и мелкие расходы – еще 2-5 тысяч рублей в месяц (10,4-26 тысяч тенге).

Отметим, что прямое сравнение здесь, конечно, условно: в России отличаются стоимость страховки, парковки, топлива и сами условия эксплуатации автомобиля.

Так сколько же стоит автомобиль? Если брать конкретную 10-летнюю Camry и пробег 15 тысяч километров в год, разумный ориентир по нашему расчету – около 70 тысяч тенге в месяц, включая резерв на ремонт.

Но реальный диапазон намного шире. Стоимость автомобиля определяется не только маркой и объемом двигателя. В конечном счете ее определяет вопрос: зачем именно человек использует машину – чтобы экономить деньги или покупать себе время и свободу передвижения.

Ранее мы рассказали, как десятки казахстанцев заплатили за ремонт авто, но остались без денег и обещанных услуг.