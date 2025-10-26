Акмолинская область собрала рекордные 7,6 миллиона тонн зерна

Акмолинская область завершила уборочную кампанию с рекордным результатом – 7,6 миллиона тонн зерна и 650 тысяч тонн масличных культур. Это лучший показатель за последние несколько лет и один из самых высоких в истории региона, сообщает Zakon.kz.

Средняя урожайность в этом году составила 16,3 центнера с гектара, а три четверти урожая — зерно высшего класса. Аграрии обработали 4,7 миллиона гектаров посевных площадей, и почти по всем показателям регион вышел на рост: увеличено внесение удобрений, обновлен парк техники, улучшено качество обработки полей.

"Текущий год выдался урожайным, можно даже сказать, историческим для аграриев нашей области. Благодаря принятым мерам нам удалось повысить урожайность и качественно провести уборочную кампанию. В результате этого область собрала рекордный урожай — 7,6 миллиона тонн зерна. Таких показателей ранее в регионе не фиксировали. Средняя урожайность составила 16,3 центнера с гектара, 75 процентов зерна — высшего класса. Кроме того, получен рекордный урожай масличных культур — 650 тысяч тонн", – отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Рекордный урожай стал возможен благодаря раннему кредитованию и поддержке программ "Кен дала" и "Кен дала-2". В этом году 928 сельхозтоваропроизводителей региона получили льготное финансирование на 118,7 миллиарда тенге. Это позволило провести все полевые работы в срок, обновить технику и закупить удобрения и топливо.

По данным Управления сельского хозяйства, объем внесенных минеральных удобрений увеличен до 336 тысяч тонн. Проведена активная защита растений: обработка от сорняков охватила 4,2 миллиона гектаров, против вредителей и болезней — 2 миллиона гектаров, что вдвое больше показателей прошлого года.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Фермеры региона обновили парк техники. За девять месяцев приобретено более полутора тысяч единиц сельхозтехники: комбайны, тракторы, посевные комплексы и сеялки. Более 1100 единиц техники закуплены по программе льготного лизинга через КазАгроФинанс.

В этом году техника в регионе работала на пределе. На полях — около семи тысяч комбайнов, почти три тысячи жаток и почти пять тысяч грузовиков. Чтобы не терять темпы, аграриям заранее выделили 84 тысячи тонн льготного дизельного топлива по цене 254 тенге за литр. Дополнительно выдали 11 тысяч тонн на сушку зерновых и масличных культур.

Рекордный урожай требует и рекордных условий хранения. В области действует 66 хлебоприемных предприятий и полторы тысячи зернохранилищ общей вместимостью 7,2 миллиона тонн. Работают 264 зерносушилки и современные рукава, где зерно хранится без потерь.

Фермеры уже смотрят вперед: под посевную следующего года засыпано 540 тысяч тонн семян, а техника проходит полное обслуживание.

По итогам года валовый выпуск сельхозпродукции региона составит 1,2 триллиона тенге.