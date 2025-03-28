Генерал Кабденов подвел итоги отчетной встречи с населением Туркестанской области

Начальник Департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов провел отчетную встречу с жителями области в онлайн-режиме. Также через видеоселектор подключилось руководство полиции 17 районов. Трансляция встречи велась в прямом эфире на официальных страницах департамента.

"По области 61 село (Дермене, Табысты, Жанажол, Нуртас, Мәдениет и др.) отказалось от продажи алкоголя. Эти трезвые села играют важную роль в профилактике правонарушений и преступлений. За последние несколько лет в этих селах не зарегистрировано преступлений, царит порядок и спокойствие. Такие благополучные села должны быть примером для других", – отметил генерал Кабденов в своем докладе.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Далее он рассказал о профилактических мероприятиях, проводимых в области по принципу "Закон и порядок" и в рамках объявленного министром МВД Е. Саденовым 2025 года "Годом профилактики", а также сообщил, что уровень преступности снизился.

К примеру, количество зарегистрированных уголовных преступлений в Туркестанской области в 2024 году снизилось на 3,2%. Кражи снизились на 38,7%, а кражи скота – на 43,7%. Задержаны 8 преступных групп, совершивших квартирные кражи, 23 мошенничества, и 16 групп, связанных с кражами скота.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В формате вопрос-ответ жители области направили ряд вопросов по линии следствия. Также поступили вопросы, касающиеся безопасности в общественных местах, "нулевой терпимости", профилактики мошенничества, скотокрадства, работы патрульных полицейских и установки видеокамер. В целом на "горячую линию" и на социальные сети поступило более 100 вопросов, и почти на все из них даны подробные ответы.

Всего на странице генерала в социальной сети более 13 тысяч подписчиков. Глава полиции области сообщил, что ежедневно находится в контакте с пользователями сети и старается своевременно отвечать на поступившие вопросы.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В свою очередь начальник департамента М. Кабденов подчеркнул, что в целях улучшения криминогенной обстановки личный состав полиции продолжит активную работу и в дальнейшем. Жители области выразили доверие стражам порядка и пожелали успехов в работе.