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Законодательство РК

Просили денег и крипту: глава МЦРИАП о своем опыте общения с мошенниками

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 18:16 Фото: freepik
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса 17 октября 2024 года рассказал, как можно бороться с интернет-мошенниками, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Жаслана Мадиева, сталкивался ли он с мошенниками.

"Я сталкивался, но я сразу блокировал их: нажимал и отправлял жалобу. В принципе, у меня уже выработан иммунитет: когда я вижу сообщение от незнакомого лица, я в первую очередь задаюсь вопросом: "А не мошенник ли это?" Я думаю, каждый из нас должен поменять свое мышление в таком бурно развивающемся цифровом мире, когда кибермошенничество всегда рядом", – ответил он.

Министр также рассказал, чего от него добивались мошенники.

"Ко мне направляли сообщения, представлялись известными людьми, не хочу назвать конкретно кем – думаю, под одних и тех же лиц маскируются, были случаи, когда просили перечислить деньги, криптовалюту, якобы какая-то проблема с правоохранительными органами. Я думаю, это все те же известные кейсы", – резюмировал глава МЦРИАП.

16 октября 2024 года председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова заявила о планах расширить основания для списания мошеннических кредитов.

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