Основания для списания мошеннических кредитов хотят расширить в Казахстане
Фото: freepik
В Казахстане предлагается расширить основания для списания мошеннических кредитов. Об этом рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, сообщает Zakon.kz.
Глава АРРФР отметила, что мошеннические кредиты будут списываться в случае нарушений информационной кибербезопасности мобильных приложений.
"Если были выполнены все требования и выдан мошеннический кредит, то нести ответственность будет банк", – сказала Мадина Абылкасымова на пленарном заседании Мажилиса 16 октября 2024 года.
Также предлагается при нетипичных мошеннических операциях обязать банки лучше проверять транзакции.
"Если отправлялись на чужие номера какие-то очень большие суммы и никогда человек такую операцию не проводил, но решил на большую сумму кредит оформить и при этом он был отправлен на разные счета, это подпадает под типологию мошеннических операций. Такие операции мы будем добавлять в систему управления рисками, которая существуют в каждом банке. Это потребует изменений на законодательном уровне", – пояснила Мадина Абылкасымова.
Она добавила, что если банк посчитает перевод средств высокорисковым, то необходимо вводить требования по приостановке операции либо дополнительной проверке.
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Ранее Мадина Абылкасымова рассказала, как ее обманули мошенники.
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