Основания для списания мошеннических кредитов хотят расширить в Казахстане

Фото: freepik

В Казахстане предлагается расширить основания для списания мошеннических кредитов. Об этом рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: