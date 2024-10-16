Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Основания для списания мошеннических кредитов хотят расширить в Казахстане

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 14:37 Фото: freepik
В Казахстане предлагается расширить основания для списания мошеннических кредитов. Об этом рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, сообщает Zakon.kz.

Глава АРРФР отметила, что мошеннические кредиты будут списываться в случае нарушений информационной кибербезопасности мобильных приложений.

"Если были выполнены все требования и выдан мошеннический кредит, то нести ответственность будет банк", – сказала Мадина Абылкасымова на пленарном заседании Мажилиса 16 октября 2024 года.

Также предлагается при нетипичных мошеннических операциях обязать банки лучше проверять транзакции.

"Если отправлялись на чужие номера какие-то очень большие суммы и никогда человек такую операцию не проводил, но решил на большую сумму кредит оформить и при этом он был отправлен на разные счета, это подпадает под типологию мошеннических операций. Такие операции мы будем добавлять в систему управления рисками, которая существуют в каждом банке. Это потребует изменений на законодательном уровне", – пояснила Мадина Абылкасымова.

Она добавила, что если банк посчитает перевод средств высокорисковым, то необходимо вводить требования по приостановке операции либо дополнительной проверке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 14:37
Открыть иностранный банк в Казахстане станет проще: в АРРФР разъяснили как будут изменены требования
, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 14:37

Ранее Мадина Абылкасымова рассказала, как ее обманули мошенники.

Читайте также

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, youtube, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, ютуб, телефон, мобильный интернет
Депутат предложил бороться с инфоцыганами
Больница, поликлиника, пациенты
Депутат предложила провести ревизию в Фонде соцмедстрахования
Введена в эксплуатацию в Туркестане
В Туркестане введена в эксплуатацию первая школа на 2000 мест в рамках проекта "Комфортная школа"
Бауыржан Муканов
АРРФР Банки Мажилис Парламента РК Абылкасымова Мадина 2024 год Кредиты Мошенничество Онлайн-мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
осень в Алматы вступает в свои права
Мороз и мокрый снег: как долго продлится ненастье в Алматы и области
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит &quot;Ирины Кайратовны&quot;
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: