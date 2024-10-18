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Законодательство РК

В ЗКО открылось новое здание районного суда: шаг к модернизации судебной системы ко Дню Республики

Шаг к модернизации судебной системы в День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:49 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В рамках рабочей поездки в район Бокей Орда аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев принял участие в церемонии открытия нового здания районного суда в с. Сайхин. Мероприятие приурочено ко Дню Республики.

Стоит отметить, что ранее суд располагался на окраине села в здании 1993 года постройки, здесь отсутствовали подъездные пути и парковочные места. Старое здание имело небольшую площадь с маленькими тесными кабинетами, что создавало дискомфорт для работы сотрудников и посетителей суда.

Шаг к модернизации судебной системы в День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:49

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Общая площадь нового здания составляет 720 квадратных метров, здесь имеются зал судебного заседания для рассмотрения гражданских и уголовных дел с совещательной комнатой, конференц-зал, конвойное помещение, архив, кабинеты адвоката и прокурора. К слову, здание построено за счет местного бюджета.

Суд оснащен системой охранно-пожарной безопасности, видеонаблюдением, сплит-системами, контролем управления доступом и структурированной кабельной сетью.

Шаг к модернизации судебной системы в День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:49

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Нариман Турегалиев поздравил сотрудников и жителей района с этим важным событием и осмотрел инфраструктуру нового объекта.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать судебную систему, укрепить материально-техническую базу, внедрить новые технологии, цифровизацию в судебную деятельность. На 9-м съезде судей им была отмечена важная роль судов в построении справедливого Казахстана. Уверен, что судебные специалисты нашего региона будут трудиться под флагом справедливости и эффективно реализуют идеи нашего президента", – отметил аким области.
Шаг к модернизации судебной системы в День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:49

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Добавим, в церемонии открытия также приняли участие заместитель руководителя Судебной администрации РК Жантемир Шакиев, и.о. председателя областного суда ЗКО, ветераны и сотрудники судебной сферы, также жители района.

Шаг к модернизации судебной системы в День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:49

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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