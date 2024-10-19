В Казахстане отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева

19 октября в Казахстане отметили 100-летие со дня рождения народного героя Рахимжана Кошкарбаева. Во всех регионах и городах страны прошли памятные мероприятия в честь армейского офицера, торжественные церемонии и возложения цветов к памятникам исторической личности, сообщает Zakon.kz.

30 апреля 1945 года в 14:25 во время штурма под шквальным огнем Кошкарбаев вместе с Григорием Булатовым водрузили красный флаг на здании рейхстага в Берлине, что стало символом победы.

Рахимжан Кошкарбаев – участник Великой Отечественной войны и офицер Красной Армии. Сегодня в Казахстане проходят торжественные мероприятия в честь его подвига.

В частности, в Национальном университете обороны состоялась научно-практическая конференция "Рахимжан Кошкарбаев. Знамя над Рейхстагом".

В апреле президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о присвоении степеням ордена "Айбын" имен героев Великой Отечественной войны, включая Рахимжана Кошкарбаева, Бауыржана Момышулы и Сагадата Нурмагамбетова.