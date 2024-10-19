Более 10 тысяч деревьев высадили алматинцы во время акции "Жарқын күз"

В Алматы проходит масштабная уборка и посадка саженцев в раках осенней кампании "Жарқын күз", сообщает Zakon.kz.

В Алматы состоялась масштабная экоакция в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", направленная на улучшение экологической обстановки и озеленение города. Кампания, под названием "Жарқын күз", объединила жителей всех восьми районов мегаполиса, которые активно участвовали в уборке улиц и посадке деревьев.

В рамках акции каждому жителю, желающему внести свой вклад в озеленение, был предоставлен посадочный материал – саженцы деревьев и кустарников. Горожане активно принимали участие в посадке, разбивая новые зеленые зоны у своих домов, вдоль улиц и в парках Алматы.

Фото Кайрат Конуспаев

Всего в экологической акции приняли участие более 10 тыс. горожан и было задействовано более 300 единиц техники, а также 1755 сотрудников коммунальных служб.

Фото Кайрат Конуспаев

Не осталась в стороне и молодежь, которая отметила важность организации таких мероприятий, чтобы каждый мог иметь возможность внести свой вклад в очищение и озеленение любимого города.

"Яркая осень в Алматы – это не только время, когда город утопает в красках, но и отличная возможность для нас проявить свою заботу о родном городе. Участвуя в субботнике, мы не просто убираем мусор, а показываем, что каждый из нас может внести свой вклад в чистоту и комфорт родного города. Когда мы вместе, даже такие простые действия, как уборка улиц, превращаются в значимый вклад в будущее Алматы. Это наш город, и его красота – в наших руках", – сказала Бағдат Анарбаева, и.о.директора государственного фонда развития молодежной политики города Алматы.

Фото Кайрат Конуспаев

Также в уборке были замечены дети, которые вместе со взрослыми убирали мусор, высаживали деревья.

"Когда дети участвуют в субботнике, это не просто помощь в уборке, это воспитание ответственности и любви к своему городу с самого детства. Через такие простые действия они учатся бережно относиться к окружающей среде и понимать, что чистота и порядок зависят от каждого из нас. Сегодня они помогают собирать листья, а завтра будут стремиться сделать мир вокруг лучше", – делятся родители.

В ходе масштабной уборки были очищены рекреационные зоны, парки, скверы, дворовые территории и собрано порядка четыре тыс. кубометров мусора, который силами городского акимата вывезли на полигон.

Фото Кайрат Конуспаев

Кроме уборки территории города символическим достижением мероприятия стало высаживание более 10 тысяч деревьев. Главным местом сбора алматинцев стал новый парк ALA, где высадили порядка 1200 саженцев. Также зеленые насаждения посадили и в других частях города – на бульваре по пр. Гагарина, Алатау, в парке Желтоксан, в мкр.Кокжиек и других.

Фото Кайрат Конуспаев

Акция получила значительный отклик со стороны населения. Также в ней принял участие народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев. Он отметил, что проведение подобных мероприятий – важнымй шаг в создании благоприятной городской среды.

"Подобные мероприятия воспитывают чувство ответственности у молодежи за наш любимый город. Желаю нашему городу процветания!"- сказал он и дал традиционное благословение.

Для посадок подобрали такие сорта деревьев, которые хорошо приживаются в городе – яблони, вязь, акация, клен, ясень и другие.

На участках также организовали культурно-развлекательную программу.