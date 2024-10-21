Аэропорт Алматы назвал причину столпотворения в новом терминале

Фото: Zakon.kz

Известный казахстанский блогер Алишер Еликбаев сегодня, 21 октября 2024 года, показал кадры столпотворения, снятые в новом терминале Международного аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

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