Аэропорт Алматы назвал причину столпотворения в новом терминале
Фото: Zakon.kz
Известный казахстанский блогер Алишер Еликбаев сегодня, 21 октября 2024 года, показал кадры столпотворения, снятые в новом терминале Международного аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram он написал: "Аэропорт новый, проблемы старые". По словам блогера, люди скопились из-за того, что "зависла система погранконтроля".
На видео отреагировали в воздушной гавани южной столицы.
"Произошел технический сбой в системе на паспортном контроле. Неполадки уже устранены. Проблем с досмотром и сканированием не было. В связи со сбоем задержек рейсов не наблюдалось. Аэропорт работает в штатном режиме", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.
Напомним, новый терминал аэропорта Алматы открыли 1 июня 2024 года.
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