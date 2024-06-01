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Новый терминал аэропорта открыли в Алматы

Новый терминал аэропорта открыли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 09:36 Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 июня 2024 года, новый терминал Международного аэропорта Алматы обслужил первые рейсы. Об этом рассказали в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что запуск нового терминала в аэропорту Алматы имеет стратегически важное значение.

"Сегодня новый терминал аэропорта Алматы после открытия обслужил первые рейсы. Рейс КС-664 авиакомпании Air Astana по маршруту Лондон – Алматы совершил посадку в аэропорту Алматы в 08:50. На борту воздушного судна Airbus A321, совершившего рейс, было 94 пассажира", – уточнили в Минтранспорта.
Новый терминал аэропорта открыли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 09:36

Фото: Twitter/kolikpress

Также сообщается, что на вылет терминал первым планирует к обслуживанию рейс КС-653 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы – Доха. Ожидается, что рейс со 166 пассажирами на борту совершит вылет в 09:50.

"Аэропорт встречает первых пассажиров нового терминала торжественной обстановкой и памятными подарками", – добавили в министерстве.

Напомним, строительство нового терминала аэропорта Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тыс. кв. м. В терминале имеется семь телескопических трапов, 50 стоек регистрации, современная система обработки багажа с четырьмя лентами и производительностью 6,2 тыс. единиц багажа на прилет и вылет.

После запуска нового терминала пропускная способность аэропорта вырастет до 14 млн пассажиров в год. Ожидается, что после открытия международного терминала в ближне- и среднесрочной перспективе в аэропорту будут запущены 15 международных маршрутов по направлению в 10 стран казахстанскими и иностранными авиакомпаниями.

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Накануне, 31 мая 2024 года, прибывший в Алматы с рабочим визитом президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый международный терминал аэропорта южной столицы. Затем в пресс-службе воздушной гавани заявили, что новый терминал распахнет свои двери 1 июня.

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