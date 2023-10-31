Свыше 200 несанкционированных свалок обнаружили в Астане

В столице на системной основе ведется работа по борьбе со стихийными свалками. Из выявленных более 200 точек несанкционированных свалок в пяти районах столицы уже ликвидировали 174. Работы по вывозу мусора продолжаются, сообщает Zakon.kz.

В столичном акимате сообщили, что с начала текущего года в районе Сарыарка было выявлено и ликвидировано 27 точек несанкционированных свалок, вывезено 19 560 тонн мусора. Также в текущем году совместно с Управлением цифровизации и государственных услуг Астаны проводятся работы по установке камер видеонаблюдения, которые фиксируют незаконный вывоз мусора.

"По результатам космического мониторинга в 2023 году по району Есиль обнаружено 84 точки стихийных свалок. На сегодняшний день отработаны 32 из них. Основные точки скопления строительных отходов по району: шоссе Каркаралы, продолжение улиц аль - Фараби (ул.38), Хусейн бен Талал, Улы Дала, канал "Нура-Есиль" и пр. На сегодняшний день совместно со строительными компаниями вывезено более 35 тысячи тонн отходов. В районе Нура выявлено 47 локаций стихийных свалок. Основные места их скопления – пр. Улы Дала, дачное общество "Западный", ул. Е-128 гаражи УДП, ул. Е15, шоссе Коргалжын, ул. Айтматова. На сегодняшний день ликвидировано 37 точек несанкционированных свалок. В общей сложности с района на полигон вывезли 24 370 тонн строительного мусора", - рассказали в акимате.

Материал по теме Граждан и организации обязали самостоятельно вывозить крупногабаритный мусор

В районе Алматы космомониторингом выявлены 62 точки несанкционированных свалок. Все они уже устранены, вывезено свыше 16,5 тыс. тонн отходов. В районе Байконыр обнаружены и подтверждены 16 точек стихийных свалок. С их территории вывезли более восьми тысяч тонн мусора.

Ранее жители Индербора в Атырауской области потребовали прекратить вывоз отходов на окраину их поселка, так как мусор может быть опасен для здоровья.